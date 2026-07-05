Mentone presenta “Menton Attitude”, la campagna per promuovere rispetto, decoro urbano e senso civico in città

Il Comune di Mentone presenta "Menton Attitude", una nuova campagna dedicata alla sensibilizzazione contro le inciviltà e alla promozione del rispetto degli spazi pubblici. Più che una semplice iniziativa di comunicazione, il progetto viene definito dall'amministrazione comunale come una vera e propria linea guida volta a diffondere una cultura condivisa del rispetto, del senso civico e della responsabilità collettiva.

L'obiettivo è coinvolgere cittadini e visitatori nella tutela del patrimonio urbano, partendo da un principio semplice: ai diritti corrispondono anche dei doveri. Se tutti devono poter vivere in una città pulita, sicura e accogliente, ciascuno è chiamato a contribuire al suo buon funzionamento attraverso comportamenti quotidiani responsabili, come non abbandonare rifiuti, raccogliere le deiezioni del proprio animale domestico e rispettare le attrezzature e gli arredi pubblici.

La campagna si sviluppa attraverso una serie di messaggi dedicati ai principali comportamenti civici. Tra questi figurano il corretto conferimento dei mozziconi di sigaretta e dei chewing gum, il rispetto delle aree pedonali, la raccolta delle deiezioni canine, il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e l'utilizzo dei cestini pubblici, invitando a raggiungere quello successivo nel caso in cui uno risulti già pieno.

Per garantire la massima diffusione, Menton Attitude sarà presente su numerosi canali di comunicazione comunali, tra cui affissioni urbane, pannelli municipali, social network della Città, il magazine comunale, un opuscolo dedicato al "vivere insieme" e il sito internet istituzionale. La campagna sarà inoltre accompagnata dall'applicazione di adesivi informativi sui cestini portarifiuti, con l'obiettivo di ricordare costantemente i messaggi di sensibilizzazione durante tutto l'anno.

Parallelamente alle attività di comunicazione, il Comune ha previsto anche interventi concreti per migliorare il decoro urbano. In particolare saranno installati otto nuovi contenitori per i rifiuti sull'Esplanade des Sablettes. Più capienti e progettati con una chiusura metallica per impedire ai gabbiani di aprire i sacchi, i nuovi cestini sono stati ideati e realizzati dagli operatori del Servizio Viabilità, Ambiente e Pulizia (SVEP) e saranno svuotati due volte al giorno, al mattino e alla sera.

L'amministrazione comunale sottolinea che il progetto sarà sostenuto non solo attraverso attività di sensibilizzazione, ma anche mediante una maggiore presenza sul territorio e, quando necessario, con controlli e sanzioni. L'intenzione è quella di trasformare Menton Attitude in un marchio territoriale condiviso, capace di rappresentare l'identità della città, la qualità dell'accoglienza e il rispetto dello spazio pubblico.

Pur privilegiando informazione e prevenzione per favorire un cambiamento duraturo dei comportamenti, il Comune ricorda che alcune violazioni continuano a essere soggette a sanzioni amministrative.

L'abbandono di rifiuti, il lancio di mozziconi di sigaretta, la mancata raccolta delle deiezioni canine e la circolazione di biciclette ed EDPM nelle aree pedonali sono puniti con una sanzione di 135 euro.

I depositi abusivi sono sanzionati a partire da 135 euro, mentre la presenza di cani sulle spiagge vietate può comportare una multa fino a 150 euro.



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