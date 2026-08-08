Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Forte di Rimplas (Foto)

Ancora più in alto, Danilo Radaelli ci accompagna fino al Forte di Rimplas, la sentinella di cemento che veglia sulle Alpi.



Prima ancora di essere un museo, il Forte di Rimplas è un'impressione. Compare improvvisamente tra i boschi delle Alpi Marittime, mimetizzato nella montagna, quasi fosse un prolungamento della roccia.

Da quasi un secolo domina le vallate della Tinée e della Vésubie, ricordando un periodo in cui queste montagne rappresentavano una delle frontiere più delicate d'Europa.





Conosciuto anche come Ouvrage de la Madeleine, il complesso fu il primo grande fortino costruito lungo la Linea Maginot Alpina.

La sua realizzazione iniziò alla fine degli anni Venti, quando la Francia decise di rafforzare il confine sud-orientale di fronte alle crescenti tensioni con l'Italia fascista.

Il progetto rappresentò un laboratorio d'avanguardia per l'ingegneria militare dell'epoca: gallerie scavate nella montagna, postazioni d'artiglieria corazzate, centrali elettriche autonome, depositi di munizioni e alloggi sotterranei in grado di ospitare centinaia di soldati.





Più che un semplice forte, Rimplas era una città nascosta nella roccia. Corridoi sotterranei collegavano i diversi blocchi di combattimento, mentre un sistema di teleferiche assicurava il rifornimento di viveri e materiali lungo un versante difficile da raggiungere. Tutto era progettato per garantire autonomia e resistenza in caso di assedio.



Paradossalmente, il forte non fu mai protagonista di grandi battaglie. Durante la campagna del giugno 1940 il fronte rimase più arretrato rispetto alle previsioni e l'opera non venne coinvolta direttamente negli scontri decisivi.

Dopo l'armistizio fu disarmata dagli italiani, tornò in uso all'esercito francese nel dopoguerra e infine venne ceduta al Comune di Rimplas negli anni Settanta, iniziando un nuovo capitolo della sua storia.





Oggi il sito è diventato uno dei più importanti esempi visitabili della fortificazione alpina francese.

Le visite guidate conducono attraverso chilometri di gallerie, locali tecnici, caserme sotterranee e postazioni di tiro, restituendo al visitatore la complessità di una macchina difensiva pensata per una guerra destinata a cambiare rapidamente volto.



Ma il fascino del Forte di Rimplas va oltre l'architettura militare. Intorno all'opera si sviluppa un territorio che conserva un patrimonio naturalistico di grande valore. I sentieri attraversano boschi di conifere, pascoli d'altura e antiche mulattiere che un tempo erano percorse da soldati e commercianti della Via del Sale.

Il panorama abbraccia le montagne del Mercantour e le profonde incisioni delle vallate alpine, trasformando quella che fu una linea di difesa in uno dei punti panoramici più spettacolari della regione.



È forse questo il paradosso più affascinante di Rimplas: un luogo nato per la guerra che oggi racconta soprattutto la pace.

Le sue gallerie custodiscono la memoria del Novecento, mentre all'esterno la montagna ha ripreso il proprio spazio, ricordando come il tempo riesca spesso a trasformare le opere della storia in luoghi di conoscenza, riflessione e bellezza.



