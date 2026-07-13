Mentone celebra il 14 luglio con le “Nuits du Soleil”: musica, spettacoli e fuochi d’artificio sul mare

In occasione della Festa Nazionale francese, martedì 14 luglio, Mentone si prepara a vivere una delle serate più attese dell'estate con le “Nuits du Soleil”, appuntamento che animerà la Promenade du Soleil con un ricco programma di intrattenimento aperto a tutti.

L'evento, a ingresso libero, proporrà concerti dal vivo, spettacoli itineranti e numerose animazioni gratuite dedicate a residenti e visitatori, trasformando il lungomare in un grande spazio di festa affacciato sul Mediterraneo. Per l'occasione, il tratto del lungomare sarà riservato ai pedoni a partire dalle ore 18.00, favorendo una passeggiata in totale sicurezza tra musica, spettacoli e attività per tutta la famiglia.

Il momento più atteso della serata sarà il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio, in programma alle ore 22.30 nella baia della Promenade du Soleil. Le esplosioni di luce coloreranno il cielo sopra il mare, offrendo uno scenario suggestivo che ogni anno richiama un pubblico numeroso. Per l'edizione 2026, lo spettacolo sarà dedicato al tema "Mémoire" e sarà accompagnato da una selezione di colonne sonore cinematografiche ispirate alla Seconda Guerra Mondiale.

Le “Nuits du Soleil” sono uno degli eventi estivi più attesi a Mentone e permettono di celebrare il 14 luglio con un ricco programma gratuito di concerti, animazioni e fuochi d'artificio sulla Promenade du Soleil.