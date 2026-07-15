Monaco presenta "Renaturer la Ville": il Governo Princier svela la strategia per una città più verde e resiliente

Il Governo Princier ha presentato "Renaturer la Ville", la nuova visione strategica destinata a orientare lo sviluppo del Principato di Monaco di fronte alle sfide poste dal cambiamento climatico. In uno dei territori più urbanizzati al mondo, l'iniziativa punta a rafforzare la resilienza della città, migliorare in modo duraturo il quadro di vita, preservare la biodiversità e integrare in maniera sempre più significativa la natura nei futuri interventi di pianificazione urbana.

La strategia è illustrata attraverso uno studio completo realizzato dallo studio Grant Associates e definisce i principi che guideranno progressivamente i progetti di sviluppo e riqualificazione del territorio.

Come evidenziato dal Ministro di Stato Christophe Mirmand, in una città fortemente urbanizzata è fondamentale progettare il Monaco di domani tenendo conto della necessità di contrastare fenomeni come le isole di calore, per consentire ai residenti di vivere meglio durante gli episodi climatici più intensi. Secondo il Ministro, si tratta di una sfida che riguarda non solo l'attrattività del Principato, ma anche la salute e la qualità della vita della comunità.

Questa visione è già applicata nella progettazione delle opere promosse dal Governo. Fin dalle prime fasi di elaborazione dei progetti vengono infatti considerate la presenza della natura, il comfort climatico, l'inserimento paesaggistico e gli usi degli spazi, con l'obiettivo di realizzare interventi più resilienti e piacevoli da vivere.

Anche il Consigliere di Governo-Ministro dell'Equipaggiamento, dell'Ambiente e dell'Urbanistica, Céline Caron-Dagioni, ha sottolineato come questo approccio stia già influenzando la progettazione degli spazi pubblici. L'obiettivo è integrare maggiormente il verde anche in aree tradizionalmente molto mineralizzate, dimostrando che le esigenze tecniche possono convivere con la presenza della natura. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla tutela delle visuali verso il Mediterraneo, affinché pedoni e cittadini possano continuare a beneficiare dell'apertura visiva verso il mare.

Sul portale ufficiale del Governo del Principato sono disponibili una presentazione video dell'iniziativa "Renaturer la Ville", il quadro strategico e i principali documenti che illustrano la visione, i principi guida e diversi esempi della loro futura applicazione nei progetti di sviluppo del Principato.