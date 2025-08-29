Benvenuti al Canopy by Hilton Cannes: dove lo stile californiano incontra il fascino della Costa Azzurra

Cannes, la celebre città della Croisette, si arricchisce di una perla unica: il Canopy by Hilton. A metà strada tra l'antico fascino del Vieux Port e le spiagge baciate dal sole, questo hotel non è solo un luogo di soggiorno, ma una vera e propria esperienza di vita. Unisce l'eleganza senza tempo della Riviera francese con un'atmosfera rilassata e un pizzico di leggerezza californiana, ispirata alle più brillanti menti creative del nostro tempo.

Ogni dettaglio è stato pensato per offrire un'oasi di pace e bellezza. Dalle forme sinuose dell'architettura agli arredi minimalisti, dalle camere con vista mozzafiato sul mare alla scelta di un'illuminazione soffusa, tutto contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e sofisticata. Le 110 camere, 19 suite e 12 appartamenti, molti dei quali con balcone privato, ospitano una collezione di opere d'arte contemporanea, trasformando ogni spazio in una galleria personale.

Marea: il ristorante che tocca il cielo e vi fa assaporare il mare

Se il Canopy by Hilton è il cuore di questa nuova filosofia, il suo ristorante Marea è l'anima pulsante. Guidato dal talento visionario dello Chef Alexander Douglas Burger, Marea si trova su una terrazza panoramica di 400 m², offrendo una vista impareggiabile sul Vieux Port.

Qui, la cucina si fa poesia. Lo chef, con le sue radici nella West Coast e un'esperienza maturata nei più grandi ristoranti del mondo, porta a Cannes una filosofia culinaria che celebra gli elementi naturali. I piatti, leggeri e raffinati, rendono omaggio al mare e alla terra, con ingredienti scelti con cura da fornitori locali. È un'esperienza sensoriale che vi porterà in un viaggio tra sapori e profumi, tra crudi e marinati, tra salato e dolce.

Ma prima di tuffarsi nel menu, lasciatevi sorprendere dai cocktail del mixologo di casa. Preparati con agrumi e sciroppi locali, ogni drink è un tributo a una città della Costa Azzurra. Dal sapore avvolgente del "Marseille" alle note floreali e acide del "Lavandou", fino al potente "Saint-Paul" con mezcal e lime, ogni sorso è un'esplosione di gusto che vi farà vivere la magia della costa.

Che sia per una cena romantica sotto le stelle o per un aperitivo al tramonto, Marea è molto più di un ristorante: è un'avventura gastronomica che vi farà sognare ad occhi aperti.

L'offerta del Canopy by Hilton Cannes si estende ben oltre il soggiorno. Per i momenti di relax, il Café Crème vi aspetta con un'atmosfera californiana e un menu che spazia dal dolce al salato, perfetto per brunch, pranzi di lavoro o semplicemente una pausa caffè. E per chi cerca la quiete assoluta, la Spa & Wellness è il rifugio ideale per rigenerare corpo e mente.

Ma l'hotel è pensato anche per chi viaggia per lavoro. Gli spazi dedicati al coworking, agli eventi e al business offrono un ambiente funzionale e stimolante, dimostrando che il lusso può integrarsi perfettamente con le esigenze professionali.

Il Canopy by Hilton Cannes, di proprietà di Nouvelle Vague Hospitality, si distingue non solo per l'eccellenza e il lusso, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità, offrendo biciclette e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Una scelta che dimostra come l'ospitalità di alta gamma possa andare di pari passo con la responsabilità ambientale.