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Eventi | 19 luglio 2026, 11:00

Estate a Monaco, le Soirées Musicales Estivales fanno tappa al Square Gastaud con i Baletti Coco Beach

Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30 alle 21.30, il nuovo appuntamento della rassegna gratuita organizzata dalla Mairie de Monaco porterà musica dal vivo e atmosfera festosa nel cuore del Principato.

Estate a Monaco, le Soirées Musicales Estivales fanno tappa al Square Gastaud con i Baletti Coco Beach

Prosegue il calendario delle Soirées Musicales Estivales, il programma di concerti gratuiti promosso dalla Mairie de Monaco per animare le serate estive del Principato. La rassegna, in programma dall'8 luglio al 19 agosto, propone una serie di appuntamenti all'aperto ospitati tra il Square Gastaud e il Larvotto, con esibizioni dedicate a generi musicali diversi e pensate per coinvolgere residenti e visitatori.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 22 luglio al Square Gastaud, dove dalle 19.30 alle 21.30 saliranno sul palco i Baletti Coco Beach.

L'iniziativa si inserisce nel ricco programma estivo organizzato dal Comune di Monaco, con l'obiettivo di offrire momenti di intrattenimento musicale in un contesto conviviale e accessibile a tutti.

L'ingresso è libero e gratuito.

Redazione

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