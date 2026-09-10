Global Gift Gala, il 9 ottobre Monaco torna al centro della solidarietà internazionale

Il Principato di Monaco ospiterà venerdì 9 ottobre la seconda edizione del Global Gift Gala, l’appuntamento benefico internazionale.

Dopo il debutto dello scorso anno, la manifestazione farà nuovamente tappa all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, confermando Monaco tra le città inserite nel circuito internazionale del gala.

A sostenere l’iniziativa è Eva Longoria, attrice, produttrice e filantropa da anni legata alla Global Gift Foundation, organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella raccolta di fondi destinati a programmi e progetti a favore di donne, bambini e famiglie in condizioni di necessità. La fondazione è stata creata da María Bravo, mentre Eva Longoria ne ricopre il ruolo di presidente onoraria.

Per la serata monegasca è attesa anche Lara Fabian, che sarà una delle protagoniste dell’evento e salirà sul palco per un’esibizione dal vivo. La cantante, già legata al Global Gift Gala da precedenti partecipazioni, torna così a essere coinvolta nell’appuntamento benefico promosso dalla fondazione.

Il programma unirà spettacolo e raccolta fondi, secondo la formula che caratterizza il Global Gift Gala, una serata destinata a coinvolgere rappresentanti del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della filantropia, con l’obiettivo di sostenere iniziative rivolte alle persone e alle comunità più vulnerabili. La Global Gift Foundation descrive il gala come una piattaforma internazionale attraverso la quale business, celebrità e filantropia vengono riuniti per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulle diverse cause sostenute.

La serata del 9 ottobre si svolgerà nella Salle Empire dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. La biglietteria per l’edizione monegasca è già aperta.

Dopo Parigi, Londra e Madrid, Monaco si conferma tra le destinazioni internazionali del Global Gift Gala.

L’appuntamento del 9 ottobre porterà nel Principato una nuova serata dedicata alla solidarietà, con Eva Longoria e Lara Fabian tra i nomi al centro dell’evento.