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Eventi | 10 settembre 2026, 13:04

Global Gift Gala, il 9 ottobre Monaco torna al centro della solidarietà internazionale

La seconda edizione monegasca dell’appuntamento benefico riunirà personalità internazionali all’Hôtel de Paris. Protagonista musicale della serata sarà Lara Fabian

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Il Principato di Monaco ospiterà venerdì 9 ottobre la seconda edizione del Global Gift Gala, l’appuntamento benefico internazionale.

Dopo il debutto dello scorso anno, la manifestazione farà nuovamente tappa all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, confermando Monaco tra le città inserite nel circuito internazionale del gala.

A sostenere l’iniziativa è Eva Longoria, attrice, produttrice e filantropa da anni legata alla Global Gift Foundation, organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella raccolta di fondi destinati a programmi e progetti a favore di donne, bambini e famiglie in condizioni di necessità. La fondazione è stata creata da María Bravo, mentre Eva Longoria ne ricopre il ruolo di presidente onoraria.

Per la serata monegasca è attesa anche Lara Fabian, che sarà una delle protagoniste dell’evento e salirà sul palco per un’esibizione dal vivo. La cantante, già legata al Global Gift Gala da precedenti partecipazioni, torna così a essere coinvolta nell’appuntamento benefico promosso dalla fondazione. 

Il programma unirà spettacolo e raccolta fondi, secondo la formula che caratterizza il Global Gift Gala, una serata destinata a coinvolgere rappresentanti del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della filantropia, con l’obiettivo di sostenere iniziative rivolte alle persone e alle comunità più vulnerabili. La Global Gift Foundation descrive il gala come una piattaforma internazionale attraverso la quale business, celebrità e filantropia vengono riuniti per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulle diverse cause sostenute.

La serata del 9 ottobre si svolgerà nella Salle Empire dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. La biglietteria per l’edizione monegasca è già aperta.

Dopo Parigi, Londra e Madrid, Monaco si conferma tra le destinazioni internazionali del Global Gift Gala. 

L’appuntamento del 9 ottobre porterà nel Principato una nuova serata dedicata alla solidarietà, con Eva Longoria e Lara Fabian tra i nomi al centro dell’evento.

Foto d'archivio

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Redazione

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