25 ottobre 2025

Un nuovo servizio digitale per il Registro degli Scambi di Appartamenti Domaniali su MonGuichet.mc

Integrato nella piattaforma MonGuichet.mc, il nuovo teleservizio consente una registrazione semplice e sicura e offre funzionalità avanzate per gestire online i progetti di scambio.

Il Registro degli Scambi di Appartamenti Domaniali, fino ad oggi accessibile tramite il portale “Mon Espace Domaines”, è ora integrato nella piattaforma MonGuichet.mc.
Questa evoluzione rappresenta un passo concreto verso la semplificazione amministrativa, in linea con il Piano Nazionale per l’Alloggio del Governo del Principe.

Grazie a questo nuovo teleservizio semplice e sicuro, i residenti in un alloggio domaniale, così come gli assegnatari che hanno accettato un nuovo appartamento, possono ora:

iscriversi online al registro,

consultare le offerte disponibili,

gestire il proprio progetto di scambio direttamente dal proprio spazio personale su MonGuichet.mc.

Accessibile tramite un identificativo unico MonGuichet o con MConnect (per gli utenti dotati di identità digitale), la nuova versione offre un reale risparmio di tempo e numerosi vantaggi, tra cui:

un’interfaccia modernizzata e sicura, integrata in un portale centralizzato;

criteri di ricerca avanzati per affinare i risultati;

indicatori personalizzati (numero di visualizzazioni del proprio alloggio, frequenza di apparizione nei risultati di ricerca);

un sistema di notifiche che segnala quando il proprio alloggio è stato aggiunto ai preferiti;

un rinnovo annuale dell’iscrizione semplificato con un solo clic.

Per chi lo desidera, sarà comunque possibile utilizzare il modulo cartaceo.

Il progetto nasce da una stretta collaborazione tra la Direzione dell’Habitat e la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale, in particolare con la Direzione dei Servizi Digitali, nell’ambito del programma Extended Monaco.


Questa iniziativa riflette la volontà del Governo del Principe di rendere i servizi pubblici più accessibili, semplici ed efficienti, al servizio dei cittadini.

