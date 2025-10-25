 / Eventi

Eventi | 25 ottobre 2025, 09:00

Passeggiata notturna sotto le stelle a Saint-Paul de Vence

Un’esperienza esclusiva per scoprire la natura e il cielo d’autunno lungo il sentiero Henri Layet.

Passeggiata notturna sotto le stelle.

A pochi chilometri da Nizza, nel cuore della Costa Azzurra, Saint-Paul de Vence propone una novità affascinante: una passeggiata notturna esclusiva alla scoperta delle stelle e della biodiversità del sentiero Henri Layet.

Guidati da Florent Bailleul, mediatore scientifico, i partecipanti saranno invitati a immergersi nella quiete della notte per osservare il cielo autunnale con telescopi e binocoli, esplorando al tempo stesso la fauna e la flora locali. Quando la luce del giorno si spegne e le prime stelle fanno la loro comparsa, i suoni della natura si rivelano in tutta la loro intensità, trasformando la passeggiata in una parentesi fuori dal tempo.

La visita, condotta in lingua francese, comprende l’utilizzo del materiale di osservazione.
Il programma prevede:

Ore 18:45: ritrovo in Place de Gaulle

Ore 19:00: partenza sul sentiero Henri Layet fino al punto panoramico del villaggio

Posti limitati a 20 persone. Un’occasione unica per vivere Saint-Paul de Vence in una luce diversa — quella delle stelle.

Redazione

