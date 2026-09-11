La Mairie di Monaco rinnova l’impegno per una ristorazione collettiva più responsabile

La Mairie di Monaco prosegue il percorso verso una ristorazione collettiva più sostenibile. L’Istituzione Comunale, impegnata nella démarche «Mon Restau Responsable», ha ottenuto il 10 settembre il rinnovo della garanzia nel corso di una seduta pubblica organizzata nella Salle du Conseil.

All’appuntamento erano presenti Marjorie Crovetto, Adjointe au Maire con delega al Cadre de Vie, all’Environnement e allo Développement Durable, Karyn Ardisson Salopek, Adjointe au Maire, Nathalie Vaccarezza, Conseillère Communale, e numerose Alte Autorità del Principato.

Dall’ingresso nel percorso «Mon Restau Responsable», le abitudini all’interno della Mairie sono cambiate in modo significativo, sia per quanto riguarda i pasti sia per l’organizzazione della cucina. Tra le iniziative già introdotte figurano la creazione di una commissione dei menù che riunisce il Chef del ristorante municipale e una dietista, la proposta regolare di pasti a tema, lo sviluppo dell’offerta vegetariana, l’aumento della quota di prodotti biologici e locali, il rafforzamento della raccolta differenziata dei rifiuti e le attività di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare.

Per i prossimi due anni, la Commune intende mantenere questa dinamica e proseguire il percorso con nuovi obiettivi. Durante la seduta pubblica del 10 settembre sono stati individuati, tra gli altri, lo sviluppo e la diversificazione dell’offerta vegetariana, la promozione del dispositivo «La Petite Boîte» presso gli utenti del ristorante per contribuire a limitare lo spreco alimentare e l’individuazione di una filiera di prodotti per la pulizia ecosostenibili e certificati.

I nuovi impegni saranno accompagnati dalla ristrutturazione della cucina e della sala di ristorazione, prevista a partire dall’autunno. Presso la Mairie vengono preparati in media circa 120 pasti al giorno all’interno del ristorante municipale.

«Proporre una ristorazione collettiva di qualità, più responsabile, sostenibile e adeguata alle nostre aspettative è ormai la nostra priorità», ha sottolineato Marjorie Crovetto.