Mese senza tabacco: Il comune di Nizza promuove iniziative per combattere la dipendenza dal fumo

Il tabagismo è una delle principali cause di morte a livello globale, responsabile di circa 6 milioni di decessi ogni anno, di cui oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo.

In questo contesto, il "Mese Senza Tabacco" (Mois Sans Tabac) si propone come un'importante occasione per i fumatori di intraprendere un percorso collettivo di disassuefazione.

L'iniziativa, che ha visto crescere la propria efficacia negli ultimi anni, punta sulla solidarietà e sul supporto reciproco per rafforzare la motivazione dei partecipanti.



In Francia, l'ente pubblico Santé publique France e i suoi partner mettono a disposizione una serie di strumenti utili, tra cui il sito e l'applicazione "Tabac Info Service", per aiutare chi vuole smettere a intraprendere un cammino di successo.

Quest’anno, anche la Ville de Nice ha deciso di aderire con un ricco programma di attività per sensibilizzare e supportare i cittadini nella lotta contro il fumo.





Un Programma per tutti i gusti

Dal 30 ottobre al 28 novembre 2025, la città di Nizza offrirà una serie di appuntamenti informativi e attività pratiche, tutte gratuite e accessibili previa iscrizione.

Il calendario delle iniziative prevede momenti di educazione alla salute e attività fisica per favorire il benessere psicofisico dei partecipanti, in un contesto di sostegno e motivazione collettiva.



Le principali attività del Mese Senza Tabacco a Nizza:

Giovedì 30 ottobre (12h15 - 13h30): Scopri il tabacco - Casa delle Associazioni Garibaldi (12ter, Piazza Garibaldi)

Lunedì 3 novembre (12h15 - 13h30): Metodi per smettere di fumare - Casa delle Associazioni Garibaldi

Giovedì 13 novembre (12h15 - 13h30): Gestire l’alimentazione durante l’abbandono del tabacco - Casa delle Associazioni Garibaldi

Lunedì 17 novembre (9h00 - 12h00): Informazioni sul tabacco e distribuzione kit Mese Senza Tabacco - Casa Medica Delvalle (27, Rue du Professeur Delvalle)

Venerdì 21 novembre (12h30 - 13h15): Sessione gratuita di Fit’Circuit - Parco Phoenix (405 Promenade des Anglais, ingresso lato Avenue des Floralies)

Venerdì 28 novembre (9h30 - 11h30): Camminata Acti’Santé Nice Centre - Incontro alla fermata bus Jean Médecin

Le iscrizioni sono obbligatorie per ciascun incontro e possono essere effettuate telefonando al numero 04 92 17 44 86 o via email a asv@ville-nice.fr





L’Importanza dell’attività fisica durante il processo di smettere di fumare

Molto spesso sottovalutata, l’attività fisica è un alleato fondamentale per chi desidera smettere di fumare. Oltre a migliorare il sistema cardiorespiratorio, l’esercizio fisico favorisce anche l’equilibrio psicologico e contribuisce a ridurre il rischio di malattie croniche come diabete, obesità e ipertensione.



Durante il periodo di disassuefazione dal tabacco, l’attività fisica aiuta a ridurre i sintomi da astinenza e migliora il benessere generale, aumentando la circolazione sanguigna e l’apporto di ossigeno ai muscoli, favorendo così una maggiore energia e forma fisica.



In collaborazione con il programma "Nice en forme", la città di Nizza offre diverse sessioni settimanali di attività fisica, tra cui il "FIT’CIRCUIT" e il "FIT’DANSE", per un costo simbolico di 2 euro. Questi corsi sono un’occasione per rafforzare corpo e mente durante il processo di abbandono del fumo.



Orari delle attività di Nice en forme:

Lunedì: FIT’CIRCUIT al Parco Carol de Roumanie (18h30 - 19h30)

Martedì: FIT’CIRCUIT allo Stadio Vauban (18h30 - 19h30)

Mercoledì: FIT’CIRCUIT al Forum Nice Nord (18h30 - 19h30)

Giovedì: FIT’DANSE allo Stadio Vauban (18h30 - 19h30)

Venerdì: FIT’CIRCUIT al Parco Phoenix (12h30 - 13h15)

Sabato: FIT’FAMILY e FIT’DOUX al Parco del Ray (10h00 - 12h00) e allo Stadio Vauban



Le iscrizioni per le attività fisiche possono essere effettuate online tramite il portale ufficiale https://reservation-sports.nice.fr/









