Nobu Monte Carlo svela la sua agenda per la stagione autunno-inverno 2025

Dopo aver celebrato il suo decimo anniversario con una completa ristrutturazione, il Nobu Fairmont Monte Carlo presenta un ricco programma di eventi per la fine dell’anno, tra nuove esperienze culinarie e appuntamenti esclusivi che uniscono arte, gusto e innovazione.

Il nuovo Omakase Momijigari

La stagione si apre con il nuovo Omakase Momijigari, disponibile in esclusiva dal 20 ottobre al 4 gennaio 2025: un viaggio gastronomico in sei portate che rende omaggio alla tradizione giapponese del Momijigari – la contemplazione autunnale delle foglie d’acero.

Il menu fonde la celebre cucina giappo-peruviana firmata Nobu con ingredienti di stagione, proponendo piatti raffinati come Saint-Jacques tiradito, vivaneau al miso, coda di rospo al burro bianco yuzu e Wagyu al wasabi-pepper, per concludere con una deliziosa religieuse al sesamo nero e lampone.

Prezzo: 170 € a persona, bevande escluse.

L’arte della mixologia con Nico de Soto

Lo scorso sabato 25 ottobre, Nobu Monte Carlo ha accolto il celebre mixologist internazionale Nico de Soto per un evento eccezionale dedicato all’arte del cocktail.

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto scoprire una drink list esclusiva, ideata per l’occasione e ispirata all’universo Nobu.

Un incontro tra creatività, eleganza e sapori cosmopoliti che ha confermato la vocazione del ristorante come luogo d’eccellenza per la gastronomia e la mixologia contemporanea.

Una notte di San Silvestro indimenticabile

Per concludere l’anno con stile, Nobu Monte Carlo proporrà un Omakase di Capodanno in otto portate, un’esperienza gastronomica di prestigio che unisce i sapori iconici Nobu ai prodotti più pregiati delle feste: caviale, granchio delle nevi, ostriche e foie gras.

Un’occasione unica per accogliere il 2026 con eleganza, gusto e raffinatezza.

Omakase New Year’s Eve: 450 € a persona, con una coppa di Champagne inclusa.

Informazioni e prenotazioni

Nobu Fairmont Monte Carlo

12, avenue des Spélugues – 98000 Monaco

Aperto dalle 18:00 alle 23:00, dal giovedì al lunedì

Prenotazioni: +377 97 70 70 97

fairmont.com/monte-carlo



