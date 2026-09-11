Concerto benefico «Danza!» a Mentone con Le Poème Harmonique e Isabelle Druet

Il concerto benefico e solidale è in programma domenica 13 settembre a Mentone, dove l’ensemble Le Poème Harmonique sarà protagonista del concerto «Danza!», insieme alla mezzosoprano Isabelle Druet.

L’evento, organizzato dalla Communauté de la Riviera française su iniziativa dell’ensemble La Chambre e in collaborazione con la Ville de Menton, si terrà alle 20.30 e rientra nella programmazione del Festival Les BaroQuiales, manifestazione nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio barocco delle valli della Roya e della Bévéra. Il Festival, nato nel 1998, propone concerti, spettacoli, visite guidate e attività dedicate alle diverse espressioni dell’arte barocca.

Sul palco sarà presente Le Poème Harmonique, ensemble specializzato nel repertorio barocco diretto da Vincent Dumestre, con la partecipazione della mezzosoprano Isabelle Druet. Il recital «Danza!» sarà accompagnato dalla chitarra e dalle nacchere, per un programma vocale presentato dagli organizzatori come «magico e flamboyant».

Il concerto avrà inoltre una finalità benefica, la raccolta sarà destinata alla Fondation Lenval.

L’ingresso è offerto a partire da una donazione di 10 euro, con la possibilità di contribuire con una somma maggiore, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Festival Les BaroQuiales è diretto artisticamente da Jean-Sébastien Beauvais e dal 2022, oltre a Sospel, si svolge anche in altre località del territorio, tra cui Breil-sur-Roya, Moulinet, Saorge, Roquebrune e La Turbie.

Il concerto «Danza!» si terrà domenica 13 settembre dalle 20.30 alle 22.00.

Per informazioni e contatti:

g.haass@carf.fr, 06 87 92 68 13.