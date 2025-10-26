Zuppa di zucca alla “Saint-Pauloise”

L’autunno si celebra a Saint-Paul de Vence con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la “Soupe de courges à la Saint-Pauloise”, domenica 26 ottobre 2025 a partire dalle 13:00.

Organizzato dall’Associazione dei Commercianti e Artisti Saint-Paulois (ACASP) in collaborazione con il Comune e l’Ufficio del Turismo, l’evento invita residenti e visitatori a vivere un momento conviviale e gourmand nel cuore del villaggio, tra arte, musica e sapori d’autunno.

Due luoghi simbolici — Place de l’Église e il punto panoramico — saranno decorati nei caldi colori della stagione e animati da acrobati, musicisti e performance dal vivo degli artisti locali Jérémy Kleinberg, Patrick Christ, Tanagra e Akoi.

Menù unico (29 € a persona):

Un antipasto freddo di specialità provenzali, firmato dai ristoranti Le Tilleul, Les Remparts, La Sierra, Sabai Sabai e Les Pivoines;

La celebre zuppa di zucca, preparata dai chef del Café Timothé o dell’Hôtel & Restaurant Le Saint-Paul *****;

Un bicchiere di vino rosso;

Dessert a scelta tra cannolo o crêpe dolce (sucre, Grand Marnier o Nutella) a cura del ristorante La Terrasse.

Il tocco speciale: ogni partecipante riceverà in dono una ciotola decorativa realizzata dagli artisti di Saint-Paul de Vence.

Alle 15:30, in Place de la Mairie, si terrà il sorteggio della lotteria benefica a favore del Centro Lacassagne per la lotta contro il cancro. I biglietti sono acquistabili online tramite QR code presente sul programma ufficiale.

Buona notizia: il parcheggio pubblico sarà gratuito per tutta la giornata di domenica 26 ottobre.

Posti limitati — prenotazione consigliata.