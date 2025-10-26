F1. In Messico vince Norris, Leclerc sorride amaro: secondo davanti a Verstappen

È stata una gara ricca di sorpassi e di tensione per i tre piloti che si stanno giocando questo mondiale 2025 di Formula 1. Alla fine in Messico vince Norris, più cattivo e voglioso di riprendersi la prima posizione in campionato con un margine di 3 punti sul compagno in McLaren Piastri, quinto al traguardo.

Per Leclerc un altro weekend dove il monegasco può sorridere... amaro: una Ferrari che a quanto pare ha smesso di sviluppare la monoposto di quest'anno, a differenza degli altri top team,riesce a piazzare in qualifica la rossa numero 16 in prima fila e Hamilton terzo, poi disperso a gara in corso. Stavolta Charles riesce ad agguantare quel secondo posto che gli era sfuggito ad Austin, anche grazie alla Virtual Safety Car uscita negli ultimi due giri mentre Verstappen, terzo, stava per attaccare la Ferrari.

Poco cambia comunque nel borsino stagionale che dice sì 7 podi, ma nessuno di questi col gradino più alto. Ovviamente spesso non per colpa sua. Ci sono ancora quattro gare, ma con questa McLaren sarà davvero dura riuscirci.