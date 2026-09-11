L’Opéra de Monte-Carlo presenta la stagione 2026/2027: il 7 novembre il debutto con Jonathan Tetelman (Foto)

L’Opéra de Monte-Carlo si prepara alla stagione 2026/2027, la quinta sotto la direzione artistica di Cecilia Bartoli, con un programma che riunisce grandi titoli del repertorio operistico, concerti e recital affidati a interpreti di rilievo internazionale.

La nuova stagione prenderà ufficialmente il via sabato 7 novembre alle 19, nella Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo, con il recital del tenore Jonathan Tetelman, accompagnato al pianoforte da James Vaughan. L’appuntamento è inserito nel programma delle serate di gala.

Opéra de Monte-Carlo Foto: 2022 © Joan Bracco



Il primo appuntamento operistico sarà invece Porgy and Bess di George Gershwin, in programma al Grimaldi Forum il 15 novembre alle 15, il 19 novembre alle 19 e il 21 novembre alle 20. Si tratta di una nuova produzione, presentata nell’ambito delle celebrazioni della Festa nazionale monegasca.

Il 20 novembre, sempre al Grimaldi Forum, sarà la volta di Carmen di Georges Bizet, in forma di opera mise en espace, con inizio alle 19.30. Il calendario di novembre proseguirà il 22 novembre alle 15 con il concerto Cape Town Heritage Horizons.

La programmazione continuerà nel mese di dicembre con La Vie parisienne di Jacques Offenbach, in scena il 23, 26, 27, 29 e 31 dicembre 2026. A gennaio 2027 sarà invece proposta L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, con quattro rappresentazioni il 24, 26, 28 e 30 gennaio.

Cecilia Bartoli Foto: © OMC - Fabrice Demessence



La parte conclusiva della stagione sarà dedicata a Wagner, con Siegfried in programma il 5, 8, 11 e 15 aprile 2027 all’Opéra de Monte-Carlo. Il 13 aprile sarà inoltre proposto Il ritorno d’Ulisse in patria di Claudio Monteverdi in versione opera-marionette.

La stagione 2026/2027 conferma una programmazione articolata tra grandi opere, produzioni originali, concerti e recital, con la presenza di artisti quali Jonathan Tetelman, Cecilia Bartoli, Franco Fagioli, Asmik Grigorian, Anna Netrebko, Brian Jagde e George Petean.

La stagione 2026/2027 dell’Opéra de Monte-Carlo prenderà ufficialmente il via il 7 novembre 2026 con il recital del tenore Jonathan Tetelman.

Opéra de Monte-Carlo Foto: © MONTE-CARLO SBM



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