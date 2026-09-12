Esposizione fotografica di Heather McDonough alla Biblioteca inglese Saint John’s di Mentone

La Biblioteca inglese Saint John’s di Mentone ospita l’esposizione fotografica di Heather McDonough, fotografa, artista ed educatrice con sede a Londra e un lungo legame con Mentone.

La mostra presenta immagini appartenenti a una serie realizzata nel 2003 all’interno della chiesa inglese St. John’s di Mentone. Il lavoro dell’artista si sviluppa attorno ai temi della memoria e dello spostamento, attraverso la fotografia utilizzata come strumento di osservazione e documentazione.

Nata in Pennsylvania, negli Stati Uniti, Heather McDonough ha trascorso gran parte della sua vita a Londra, dove ha fondato una famiglia. La sua ricerca fotografica si concentra sulla comunità, sia quella locale dell’East End londinese sia quella legata alle sue radici americane, attraverso esposizioni e installazioni che esplorano le nozioni di famiglia allargata e di casa.

L’artista utilizza diversi formati, tecniche e materiali fotografici, ricorrendo anche a oggetti trovati, cianotipie, diorami, strutture piegate e forme di libro. È inoltre docente senior di fotografia alla London Metropolitan University di Londra e ha condotto workshop e progetti per importanti gallerie e musei londinesi.

Le fotografie esposte alla Biblioteca inglese Saint John’s documentano gli interni della chiesa attraverso immagini in bianco e nero. Secondo la descrizione della mostra, gli spazi e gli oggetti rappresentati richiamano storie poco conosciute, mentre dettagli ordinari e apparentemente privi di particolarità testimoniano routine, ripetizione e ritualità.

L’esposizione è visitabile fino al 28 ottobre 2026, il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. L’ingresso è gratuito.

La mostra si tiene presso la Biblioteca inglese Saint John’s, al 31 avenue Carnot, Mentone.