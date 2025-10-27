Monaco, ottobre 2025 – Come ogni anno, la Diocesi di Monaco celebra la Solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei Defunti con momenti di preghiera e raccoglimento in tutte le parrocchie del Principato.

Le celebrazioni della Tutti i Santi inizieranno con le messe anticipate giovedì 31 ottobre nelle parrocchie del Sacré-Cœur, dei Carmelitani e di Sainte-Dévote alle ore 18.00.

Il giorno successivo, venerdì 1° novembre, la Messa pontificale sarà celebrata alle 10.30 nella Cattedrale di Monaco, presieduta da S.E. Mons. l’Arcivescovo, circondato dal clero diocesano e dai fedeli.

Nel pomeriggio, alle 15.00, avrà luogo la tradizionale benedizione delle tombe al Cimitero di Monaco, accompagnata dai Vespri solenni.

Le messe della Solennità si svolgeranno in tutte le chiese del Principato secondo i seguenti orari:

Misericorde: 08.30 / 18.00 (in latino)

Sainte-Dévote: 08.30 / 10.30 / 18.00

Saint-Charles: 08.30 / 10.30 / 12.00 (in inglese) / 18.30 (in italiano)

Saint-Martin/Sacré-Cœur: 10.30 (Sacré-Cœur) / 18.00 (Saint-Martin)

Saint-Nicolas: 18.00

Carmes: 09.30 / 11.00 / 12.00 / 18.00

Il giorno successivo, sabato 2 novembre, la Chiesa commemorerà i Fedeli Defunti, ricordando in particolare coloro che sono deceduti nell’anno trascorso.

Le messe saranno celebrate in tutte le parrocchie, tra cui la Cattedrale di Monaco alle ore 10.30, oltre ai seguenti orari:

Misericorde: 08.30

Sainte-Dévote: 08.30 / 10.30 / 18.00

Saint-Charles: 08.30 / 10.30 / 12.00 (in inglese) / 18.30 (in italiano)

Saint-Martin/Sacré-Cœur: 9.00 (Saint-Martin) / 10.30 (Sacré-Cœur)

Saint-Nicolas: 10.30 / 18.00

Carmes: 09.30 / 11.00 / 12.00 / 18.00

Una tradizione di fede e memoria

La festa di Tutti i Santi, celebrata dal IV secolo in Oriente e dal VII in Occidente, onora tutti i santi, noti e ignoti, che hanno raggiunto la gloria del Paradiso.

Il 2 novembre, la Chiesa dedica la giornata alla Commemorazione dei Defunti, una tradizione che risale ai monaci di Cluny nel X secolo e che si è poi diffusa in tutta la cristianità.

In questa occasione, i fedeli si recano nei cimiteri per pregare, ricordare e curare le tombe dei propri cari, in un gesto di fede e gratitudine che rinnova il legame spirituale con coloro che hanno “compiuto il loro cammino terreno”.

Per maggiori informazioni sugli orari delle messe o sulle celebrazioni diocesane, è possibile consultare i siti ufficiali delle parrocchie di Monaco o contattare la Curia diocesana.



