Festa di San Michele a Mentone, appuntamento il 26 e 27 settembre

Mentone celebra sabato 26 e domenica 27 settembre la tradizionale Festa di San Michele, dedicata al santo patrono della città. Il fine settimana sarà all’insegna delle tradizioni mentonesi, del mondo agricolo e della convivialità.

Nelle due giornate, dalle 10 alle 18, l’Esplanade du Bastion ospiterà diverse animazioni, tra cui un mercato di produttori locali e uno spazio dedicato al mondo agricolo, con vacche, maiali, pecore e asini. Sono inoltre previsti laboratori gratuiti per i bambini dedicati all’agricoltura e agli antichi lavori.

Sabato 26 settembre la festa proseguirà in serata con una serata guinguette sul Mail du Bastion, dalle 18 alle 22. Il programma prevede food truck, un palco con animazioni e musica, in un’atmosfera conviviale e festosa.

La giornata di domenica 27 settembre sarà invece dedicata alle tradizionali celebrazioni di San Michele. Alle 10 è prevista la messa solenne, mentre tra le 11.15 e le 11.30 partirà la processione in direzione dell’Esplanade Francis-Palmero, dove è previsto l’arrivo alle 12.15.

Al termine della processione si svolgeranno le cerimonie di intronizzazione nella Confrérie des Magistrats du Citron e nella Confrérie de l’Étiquette du Mentonnais.

Alle 13 si terrà quindi il tradizionale pranzo ufficiale di San Michele, organizzato sull’Esplanade Francis-Palmero, con maiale alla brace. Il menu comprende maiale alla brace, ratatouille, patate e tiramisù al limone fatto in casa. Il costo è di 18 euro a persona.

La Festa di San Michele è gratuita, ad eccezione del pranzo ufficiale. Un mercato di produttori e artigiani locali sarà inoltre allestito sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 10 alle 18, sul Mail du Bastion.