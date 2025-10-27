Caudwell Children raccoglie oltre 1 milione di euro al 10° anniversario del Butterfly Ball Monaco

Monte-Carlo, 2025 – Un traguardo importante per uno degli eventi filantropici più iconici della Costa Azzurra.

In occasione del 10° anniversario del Butterfly Ball Monaco, la fondazione britannica Caudwell Children ha raccolto 1.015.600 euro a favore di bambini con disabilità o neurodivergenze.

L’evento, organizzato con il sostegno del leader mondiale nel settore dello yachting di lusso Burgess, si è tenuto presso il mitico Hôtel de Paris Monte-Carlo, regalando agli ospiti una serata di pura emozione e generosità.

Dieci anni di eleganza e impegno

Fondato da Modesta Vžesniauskaitė, partner dell’imprenditore e filantropo John Caudwell, il Butterfly Ball Monaco è oggi una delle serate benefiche più prestigiose del Principato.

Nel corso di un decennio, Modesta ha saputo preservare lo spirito originale del gala: un connubio perfetto tra glamour, empatia e impatto concreto.

Come ha raccontato lei stessa:

«Quando ho fondato il Butterfly Ball Monaco dieci anni fa, sognavo di creare qualcosa di veramente magico – una serata che rispecchiasse la bellezza e l’eleganza di Monaco, ma che soprattutto permettesse di raccogliere fondi essenziali per i bambini che ne hanno più bisogno. Oggi, vedendo quanto il progetto sia cresciuto, provo un immenso orgoglio per la comunità che abbiamo costruito.»

Un’identità rinnovata e un futuro ambizioso

Sotto la direzione della CEO Claire Marshall, Caudwell Children ha recentemente presentato una nuova identità di marca audace e moderna, simbolo di individualità e di celebrazione del potenziale unico di ogni bambino.

Marshall ha dichiarato:

«Abbiamo sviluppato un’identità forte e ispiratrice che incarna il potenziale dei bambini che sosteniamo. Il Butterfly Ball occupa un posto speciale nei nostri cuori: ha permesso di raccogliere milioni di sterline per aiutare bambini con disabilità e autismo in tutto il Regno Unito. Ho visto con i miei occhi l’impatto reale di questi fondi, ed è davvero commovente.»

Emozione, inclusione e grandi testimonianze

La serata è stata co-condotta dal pilota britannico Nicolas Hamilton, ambasciatore per i diritti delle persone con disabilità, e dalla DJ e conduttrice pluripremiata Neev Spencer.

Insieme hanno guidato il pubblico in una celebrazione vibrante della diversità e dell’inclusione, arricchita da momenti di profonda umanità.

Hamilton ha condiviso un discorso intenso e personale:

«È stato un grande onore co-condurre il Butterfly Ball. Caudwell Children è una fondazione straordinaria che seguo da tempo. Vivendo con una paralisi cerebrale e avendo una compagna autistica, conosco da vicino le sfide che molte famiglie affrontano. Questa causa mi tocca nel profondo.»

Anche Neev Spencer ha espresso la sua gratitudine:

«Una serata semplicemente magica. Sono onorata di aver preso parte al Butterfly Ball Monaco. Questa fondazione è nel mio cuore, anche per il legame con la storia di mio fratello, che vive con una disabilità.»

Arte, lusso e solidarietà

A rendere la serata ancora più spettacolare è stato il Guest Creative Director Billy Folchetti, noto per la sua visione innovativa e per la capacità di creare esperienze immersive di rara eleganza.

Gli ospiti hanno gustato un menù gastronomico in tre portate, accompagnato dalle performance di Anastasian, The Troubadours e DJ Filippo, culminando con la celebre asta di beneficenza del Butterfly Ball.

Tra i lotti più ambiti: soggiorni a bordo di superyacht di lusso e un’esperienza VIP esclusiva con il pilota Sébastien Buemi.

L’asta, diretta dal celebre Charlie Ross, banditore di fama internazionale, ha infiammato la sala con la sua energia contagiosa e il suo inconfondibile carisma.

Un’eredità che cambia vite

Fondata nel 2000 da John Caudwell, Caudwell Children è oggi una delle principali organizzazioni caritative britanniche dedicate al sostegno dei bambini disabili o neurodivergenti e delle loro famiglie.

Tutti i fondi raccolti vengono destinati direttamente a servizi pratici e supporto emotivo, sviluppati in stretta collaborazione con i beneficiari.

John Caudwell ha concluso la serata con parole di profonda gratitudine:

«Sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato. In dieci anni, il Butterfly Ball ha raccolto milioni e migliorato la vita di migliaia di giovani. Insieme, stiamo costruendo un mondo in cui ogni bambino, con disabilità o autismo, possa brillare.»

Con il suo equilibrio tra raffinatezza, generosità e impatto reale, il Butterfly Ball Monaco si conferma non solo come un evento mondano di eccezione, ma come un simbolo vivo di solidarietà e speranza che continua a trasformare il futuro di tanti bambini.



