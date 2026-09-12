Les Ballets de Monte-Carlo, a Monaco la stagione 2026-2027 tra grandi classici, nuove creazioni e ospiti internazionali

Dopo una stagione 2025-2026 dedicata ai 40 anni della Compagnia, Les Ballets de Monte-Carlo presentano la stagione 2026-2027 a Monaco e in tournée. Il programma, firmato dal coreografo-direttore Jean-Christophe Maillot, riunisce grandi titoli del repertorio, nuove creazioni e proposte di artisti e compagnie internazionali, coinvolgendo le tre strutture che compongono Les Ballets de Monte-Carlo: la Compagnie, il Monaco Dance Forum e l’Académie Princesse Grace.

La nuova stagione si aprirà il 29, 30 e 31 ottobre e il 1° novembre 2026 alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo con Roméo et Juliette di Jean-Christophe Maillot. Il balletto, che celebra quest’anno il 30° anniversario, è stato presentato più di 400 volte nel mondo e ripreso da 16 compagnie internazionali. La rilettura del dramma shakespeariano è costruita attraverso il flashback di Frère Laurent, tormentato dal rimorso e dalla domanda su come sia stato possibile che una simile tragedia si verificasse.

Dal 19 al 21 dicembre 2026, alla Salle des Princes del Grimaldi Forum, la Compagnia proporrà nella stessa serata Bronia di Mattia Russo e Antonio de Rosa, della compagnia Kor’sia, omaggio alla memoria di Bronislava Nijinska, e Altro Canto di Jean-Christophe Maillot. Quest’ultima opera, creata nel 2006 sul Magnificat di Monteverdi, è caratterizzata anche dai costumi firmati Karl Lagerfeld.

Dal 28 dicembre 2026 al 2 gennaio 2027 tornerà alla Salle des Princes Ma Bayadère di Jean-Christophe Maillot. La creazione, che ha registrato il tutto esaurito nella precedente stagione e che ha raggiunto un successo internazionale, propone un’immersione tra finzione e realtà nella quotidianità di una compagnia di danza. Per queste rappresentazioni i Ballets de Monte-Carlo saranno accompagnati dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, diretta da Garrett Keast.

Il principale appuntamento della primavera sarà la Soirée Bartók, in programma il 27, 28, 29 e 30 aprile e il 2 maggio 2027 alla Salle des Princes del Grimaldi Forum. La serata presenterà due creazioni mondiali ispirate alla musica del compositore ungherese Béla Bartók: una nuova versione de Le Mandarin merveilleux di Jean-Christophe Maillot e Le Prince de bois di Alexeï Ratmansky. L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sarà diretta da Elias Grandy.

La nuova versione de Le Mandarin merveilleux rappresenterà il ritorno di un lavoro già affrontato da Maillot nel 1987, mentre Alexeï Ratmansky tornerà a Monaco dopo la presentazione di Wartime Elegy nel 2025, con una nuova creazione ispirata a Le Prince de bois di Bartók.

Dal 22 al 26 aprile 2027 sarà invece protagonista il Monaco Dance Forum, con un programma dedicato a compagnie e coreografi internazionali. Il 22 aprile, alla Salle Garnier, Aakash Odedra presenterà Songs of the Bulbul, che associa la danza indiana Kathak al mito sufi. Il 23 aprile, alla Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, sarà la volta di Lever les Yeux, creazione di danza inclusiva di Cécile Martinez e della Compagnie 6eSens, con la partecipazione di danzatori monegaschi in situazione di disabilità e danzatori professionisti.

Il 24 aprile, alla Salle Garnier, il collettivo WINNDance presenterà Scirocco, un doppio appuntamento che comprende Death in Venice e Bridge of Sighs. Le due opere saranno interpretate da ex solisti ed étoiles internazionali. Il 26 aprile, sempre alla Salle Garnier, Israel Galván danzerà La Consagracion de la Primavera, confrontando il flamenco con Le Sacre du Printemps di Stravinsky, accompagnato da due pianisti.

Il 17 maggio 2027 la danza uscirà dai teatri per raggiungere Place du Palais, in occasione della cerimonia di apertura della seconda edizione dei Jeux des Petits États d’Europe. Jean-Christophe Maillot è stato designato responsabile artistico della cerimonia e ha affidato alla Cellule pédagogique dei Ballets de Monte-Carlo la realizzazione di uno spettacolo nell’ambito del progetto Choré-Voix, con l’obiettivo di coinvolgere anche il pubblico più giovane.

Il 18 e 19 giugno 2027, alla Salle Garnier, l’Académie Princesse Grace proporrà il tradizionale Gala di fine anno. L’appuntamento rappresenterà in particolare un momento importante per gli allievi diplomandi, prossimi all’ingresso in compagnie internazionali.

Dal 24 al 27 giugno 2027, Les Ballets de Monte-Carlo presenteranno per la prima volta alla Salle Garnier La Mégère apprivoisée di Jean-Christophe Maillot. Sulla musica di Dimitri Chostakovitch, il balletto riprende la commedia di Shakespeare e racconta l’incontro tra Katharina e Petrucchio.

Dall’8 all’11 luglio 2027, sempre alla Salle Garnier, la Compagnia proporrà nella stessa serata See You di Paul Lightfoot e Violin Concerto di George Balanchine. See You è una creazione presentata per la prima volta a Monaco nel 2025, mentre Violin Concerto è entrato nel repertorio dei Ballets de Monte-Carlo nel 1986.

La stagione si concluderà dal 22 al 25 luglio 2027 alla Salle Garnier con Cendrillon di Jean-Christophe Maillot. La rilettura della fiaba di Perrault sulla musica di Serge Prokofiev è in repertorio dal 1999 e continua a essere proposta dalla Compagnia sui palcoscenici internazionali.

Accanto agli spettacoli principali, il programma prevede gli Imprévus, appuntamenti aperti a un pubblico ristretto all’interno dello studio di danza dell’Atelier, i Workshops dedicati agli universi coreografici della stagione e i Pas Croisés, con performance danzate al Musée National Marc Chagall. È inoltre prevista una proiezione realizzata in collaborazione con l’Institut Audiovisuel Monaco, con il film Drôle de Frimousse di Stanley Donen, interpretato da Audrey Hepburn e Fred Astaire.

La Cellule éducative sarà inoltre impegnata nel nuovo progetto On danse?, che coinvolgerà 40 bambini impegnati nelle attività extrascolastiche, due classi di CM e 30 insegnanti in formazione.

La stagione proseguirà anche oltre i confini del Principato con una serie di tournée internazionali. Les Ballets de Monte-Carlo saranno impegnati a Toulon, Anversa, Bruxelles, Baku, Il Cairo, Rabat, Hannover, in Cina, a Cagliari e a Ludwigshafen, con un programma che comprende, tra gli altri, LAC, Roméo et Juliette, Cendrillon, La Mégère apprivoisée e Ma Bayadère.

La biglietteria per la stagione 2026-2027 è disponibile sui siti ufficiali balletsdemontecarlo.com e montecarloticket.com, oltre che agli sportelli dell’Atrium del Casino e del Grimaldi Forum. Sono previste due formule di abbonamento: tre spettacoli a scelta oppure cinque spettacoli a scelta, con l’invito a un Imprévu all’Atelier des Ballets de Monte-Carlo.

Il programma completo della stagione è scaricabile in formato PDF alla fine dell’articolo.