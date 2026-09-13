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Altre notizie | 13 settembre 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Voglia di riso

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato questa simpatica vignetta al riso, prodotto che in queste settimane è al centro dell’attenzione, sia per la stagione della raccolta sia per manifestazioni internazionali come “Risò”.

Un prodotto che può essere considerato a tutti gli effetti transfrontaliero, dai campi del Piemonte a quelli francesi della Camargue, dove la coltivazione del riso deve fare i conti, come in Italia, con le crescenti sfide legate ai cambiamenti climatici.

Beppe Tassone

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