SPORTEL Monaco 2025: innovazione, tecnologia e business riscrivono il futuro dello sport mondiale.

Si è conclusa con grande successo la 35ª edizione di SPORTEL Monaco, l’appuntamento internazionale che ogni anno riunisce i principali protagonisti del mondo dei media sportivi, dei diritti televisivi e delle tecnologie digitali applicate allo sport.

Dal 22 al 24 ottobre 2025, il Grimaldi Forum di Monaco si è trasformato nel centro nevralgico dell’innovazione sportiva, accogliendo un pubblico record di 2.000 professionisti in rappresentanza di 795 aziende e 70 Paesi, tra cui 155 nuovi espositori.

Con un’area espositiva completamente ripensata di 8.500 metri quadrati, SPORTEL Monaco ha offerto tre giornate di incontri, scambi e dibattiti ad alto livello. Circa la metà dei partecipanti era costituita da dirigenti C-level, a conferma del ruolo strategico dell’evento nel determinare le tendenze future del settore.

Un summit di idee e strategie globali

Il Conference Summit di quest’anno ha fissato nuovi standard di contenuto e qualità. I dibattiti hanno affrontato i temi chiave che stanno ridefinendo il panorama dell’industria sportiva: investimenti, intelligenza artificiale, engagement dei fan, storytelling e strategie mediatiche emergenti.

Tra gli ospiti di rilievo, rappresentanti di Liverpool FC, Kings League, Bundesliga International, Fox Sports Australia, LFP Media, Qualcomm, PFL, SURJ Sports Investment e molti altri.

Momenti salienti sono stati gli interventi del presidente di LALIGA, Javier Tebas, e i panel dedicati all’intelligenza artificiale generativa, alla tecnologia live e al ruolo del capitale privato nello sport.

Innovazione, incontri e nuove partnership

L’esperienza SPORTEL ha raggiunto quest’anno un nuovo livello grazie a spazi dinamici pensati per favorire connessioni e collaborazioni. Il nuovo SPORTEL Sports Bar è diventato il cuore pulsante dell’evento, dove il dialogo informale si è spesso trasformato in opportunità concrete di business.

Grande successo anche per il Women’s Lunch, organizzato in collaborazione con AWS, che ha messo in luce il contributo delle donne nell’imprenditoria sportiva e nei media, con ospiti d’eccezione come Alexis Ohanian (776), Paula Radcliffe, Lauren Pedersen (SPORTAI) e Fiona Wong (NBA).

Annunci esclusivi e anteprime mondiali

Fuori dal programma ufficiale, SPORTEL si è confermato anche la piattaforma privilegiata per le grandi novità del settore.

Tra gli annunci più rilevanti: la presentazione del RaceBird MONACO, imbarcazione ufficiale del Team Monaco E1, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e di Alejandro Agag, fondatore e CEO della E1 Series, la prima competizione mondiale di motoscafi elettrici.

Inoltre, Hexagone MMA ha annunciato il Tournament Series da 100.000 euro, mentre il Protocol Group ha lanciato la divisione Protocol Strategy & Consulting, dedicata alle tecnologie emergenti per la trasmissione sportiva.

Parallelamente, sono state annunciate partnership strategiche da Globecast, GlobalM e World Curling, mentre iKOMG OU e altre aziende hanno presentato soluzioni all’avanguardia per la produzione e la trasmissione live.

Un ecosistema globale per l’industria sportiva

«Con questa edizione – ha dichiarato Loris Menoni, Executive Director di SPORTEL Monaco – abbiamo riaffermato il ruolo di SPORTEL come catalizzatore di innovazione, connessioni e opportunità di business.

Non è solo una conferenza, ma un vero marketplace globale dove le idee si condividono liberamente e nascono partnership che definiscono il futuro dello sport.»

Il prossimo appuntamento sarà SPORTEL Singapore, in programma il 24 e 25 marzo 2026 all’Orchard Hotel, mentre la prossima edizione monegasca tornerà dal 19 al 21 ottobre 2026, sempre al Grimaldi Forum di Monaco.