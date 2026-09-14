A Nizza la rentrée degli imprenditori: 400 aziende, 60 esperti e una mattinata per trasformare le idee in progetti

A Nizza la ripresa economica passa anche dal confronto diretto tra chi fa impresa e chi può aiutarlo a crescere. Martedì 15 settembre, dalle 9 alle 13, l'Hub dell’Innovazione della Métropole Nice Côte d’Azur ospiterà la quarta edizione della «Rentrée des entrepreneurs», appuntamento dedicato a creatori d’impresa, dirigenti, aspiranti imprenditori e aziende impegnate in una fase di sviluppo o di trasmissione.



L’obiettivo è meno celebrativo e più operativo: mettere attorno allo stesso tavolo oltre 400 imprenditori e più di 60 partner specializzati, creando una sorta di sportello collettivo dove affrontare problemi molto concreti, dal reperimento delle risorse finanziarie alle pratiche amministrative, dalla fiscalità al diritto d’impresa, dall’innovazione alla crescita.



La scelta non è casuale. Nel 2025, secondo i dati dell’Insee, nella Métropole Nice Côte d’Azur sono state create 15.532 imprese. Il 75,8% ha assunto la forma dell’impresa individuale, mentre il 17,3% è nato come società per azioni semplificata. Numeri che restituiscono la dimensione di un tessuto imprenditoriale alimentato soprattutto da nuove iniziative e dal lavoro autonomo.





La mattinata del 15 settembre punta quindi a intercettare esigenze diverse. Chi è ancora alla fase dell’idea potrà confrontarsi con gli organismi che accompagnano la nascita di una società; chi ha già avviato l’attività potrà invece cercare strumenti per finanziarla, innovarla o consolidarla.

La stessa Métropole indica tra i propri ambiti di intervento proprio la creazione e la ripresa d’impresa, i finanziamenti, la ricerca di locali e terreni, l’innovazione e l’internazionalizzazione.



Il programma alterna incontri individuali e brevi keynote. Dopo l’apertura affidata alle 9.45 a Éric Ciotti, sindaco di Nizza e presidente della Métropole, si parlerà di accompagnamento e strutturazione dell’impresa, ma anche di fatturazione elettronica, con un intervento della Direction départementale des finances publiques. La questione finanziaria sarà affrontata alle 11 con un confronto sui diversi strumenti per garantire la continuità dell’attività.



Spazio anche alla crescita esterna e alla cessione d’impresa, mentre alcune testimonianze di imprenditori cercheranno di raccontare il lato meno teorico del mestiere: valori, difficoltà, errori e strategie che hanno consentito alle aziende di rimanere sul mercato. La chiusura, alle 12.15, sarà dedicata alla trasformazione dell’impresa.





La manifestazione si inserisce nella strategia della Métropole di costruire una rete stabile fra imprese, istituzioni e organismi di accompagnamento.

L'Hub dell’Innovazione, situato nel cuore dell’Eco-Vallée, svolge da anni proprio questa funzione di incubatore e acceleratore: secondo i dati pubblicati dalla struttura, dal 2008 ha accompagnato oltre 150 imprese e oggi ospita circa 50 startup, con oltre 350 posti di lavoro complessivi.



L’appuntamento del 15 settembre, dunque, non sarà soltanto una vetrina per l’ecosistema economico della Costa Azzurra. È soprattutto un tentativo di accorciare la distanza tra una domanda, spesso molto pratica, e una rete di interlocutori capace di fornire risposte immediate.

In una stagione in cui fare impresa significa confrontarsi contemporaneamente con costi, burocrazia, innovazione e necessità di investimento, la parola chiave della mattinata sarà una sola: passare dalle idee alle decisioni.



L’incontro si svolgerà all'Hub dell’Innovazione della Métropole Nice Côte d’Azur, 61-63 avenue Simone Veil, Nizza. La partecipazione è prevista



