Les Petits Chanteurs de Monaco in concerto a Hammamet: l’armonia della musica unisce Monaco e la Tunisia

Prosegue la tournée tunisina dei Petits Chanteurs de Monaco, in residenza artistica in Tunisia dal 23 al 30 ottobre 2025 grazie alla collaborazione con la Fondazione Hasdrubal per la Cultura e le Arti.

Dopo il concerto applaudito tenuto sabato 25 ottobre nella Cattedrale di Tunisi, i giovani cantori monegaschi si esibiranno mercoledì 29 ottobre presso la sede della Fondazione Hasdrubal a Hammamet, per una serata che si preannuncia ricca di emozione e raffinatezza musicale.

Durante questo soggiorno, il coro ha proseguito la preparazione della cerimonia della Festa Nazionale Monegasca, con un repertorio che comprende opere di Mozart e Mazé, e ha iniziato lo studio del programma dei concerti per la stagione 2026.

Con questa trasferta, i Petits Chanteurs de Monaco riaffermano il loro ruolo di ambasciatori culturali del Principato, portando la loro arte e il loro messaggio di amicizia oltre i confini, nel segno del dialogo tra le culture del Mediterraneo.

Il prossimo appuntamento internazionale del coro sarà a Roma, il 13 dicembre 2025, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi, su iniziativa dell’Ambasciata di Monaco presso la Santa Sede e della Direzione degli Affari Culturali del Principato.