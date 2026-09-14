Académie Princesse Grace, 49 giovani danzatori iniziano il nuovo percorso di formazione a Monaco

È iniziata oggi, lunedì 14 settembre, la nuova stagione dell’Académie Princesse Grace di Monaco, che accoglie 49 giovani danzatori dell’École de danse des Ballets de Monte-Carlo, di età compresa tra i 13 e i 18 anni e provenienti da 20 nazionalità, pronti a intraprendere un nuovo anno di formazione artistica e professionale sotto la direzione di Luca Masala.

Il programma dell’Académie comprende diverse discipline, dalla danza classica, contemporanea e di carattere ai corsi di composizione e preparazione fisica. La formazione artistica viene completata dalle lezioni di musica e storia della danza, oltre agli studi generali seguiti per corrispondenza durante il percorso di formazione.

La preparazione quotidiana degli allievi è affidata ai sei docenti permanenti dell’Académie: Lisa Jones, Carsten Jung, Thierry Sette, Roland Vogel, Olivier Lucea e Gioia Masala. Nel corso dell’anno, il programma sarà inoltre arricchito dalla presenza di insegnanti e coreografi ospiti: Stefanie Arndt, Eugenio Buratti, Yannick Boquin, Grigory Chicherin, Lucia Geppi, Yoko Ichino, Elias Lazaridis, Sara Lourenco, Goyo Montero, Michel Rahn e Marc Ribaud.

Il percorso scolastico degli allievi è seguito da Valérie Projetti, che supervisiona la formazione accademica affinché possa proseguire parallelamente alla preparazione artistica.

La nuova stagione prevede inoltre diversi appuntamenti davanti al pubblico. Dal 2 al 4 novembre 2026, gli allievi saliranno sul palcoscenico dell’Atelier des Ballets de Monte-Carlo per gli Imprévus, appuntamento che permetterà al pubblico di scoprire il lavoro svolto dai giovani danzatori dall’inizio dell’anno.

Un altro momento centrale della stagione sarà il Gala annuale dell’Académie Princesse Grace, in programma il 18 e 19 giugno 2027 nella Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo. L’appuntamento offrirà agli allievi l’occasione di presentare il risultato di un intero anno di formazione e di lavoro.

I risultati dell’ultima stagione confermano inoltre il percorso professionale intrapreso dai giovani formati a Monaco. Otto allievi hanno proseguito la propria carriera entrando in importanti compagnie internazionali o partecipando a concorsi di rilievo: Utako Takeda, Cesar Gonzales Morales, Charlize Hardwick, Jiyul Jeon, Ella Justi, Dayoung Ryoo, Dillon Brizic e Kadelle Smith.