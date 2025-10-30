Lavori di rifacimento del tetto-terrazza del Quai Hirondelle: il Governo del Principe avvia un importante intervento di manutenzione

Il Governo del Principe ha avviato un programma di rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto-terrazza dell’edificio situato al Quai Hirondelle, nel cuore del Porto Ercole di Monaco. L’operazione, gestita dalla Direzione dei Lavori Pubblici, si svolgerà fino alla primavera 2026.

L’intervento ha come obiettivo principale preservare la struttura dell’edificio e garantirne la longevità, migliorando al contempo la protezione contro le infiltrazioni e il comfort d’uso degli spazi che ospita.

Il fabbricato interessato, che accoglie diversi esercizi commerciali — tra cui i ristoranti U Luvassu, MYP e Monaco Riviera Navigation — resterà accessibile per tutta la durata del cantiere.

I lavori verranno effettuati dal tetto, con un’area di cantiere sicura e debitamente delimitata, senza alcun impatto sulla circolazione pedonale né sulle attività economiche presenti.

Realizzato in coordinamento con la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, la Direzione degli Affari Marittimi, le Dogane francesi e gli occupanti dell’edificio, il progetto è stato pianificato in modo da limitare al minimo i disagi e assicurare le migliori condizioni di sicurezza durante tutto il periodo dei lavori.



