Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, due giorni dedicati alle marinas del futuro

La sesta edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, in programma il 20 e 21 settembre al Yacht Club de Monaco.

Organizzato da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nella creazione e gestione di marinas, yacht club e scuole di vela, l'appuntamento riunirà gestori di marinas, investitori, architetti e rappresentanti dell'industria provenienti da numerose nazioni per confrontarsi sulle trasformazioni che stanno interessando i porti turistici.

Al centro dei due giorni saranno temi come lo sviluppo di nuovi progetti, gli investimenti, la biodiversità, la decarbonizzazione, l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza. L'iniziativa beneficia del sostegno della Fondation Prince Albert II de Monaco, ESA NanoTech, Bombardier, MB92 Group, Skytopia, Plus Marine e Italian Yacht Masters. La conferma dell'appuntamento e della sede è riportata anche dal Yacht Club de Monaco.

L'edizione 2026 si inserisce in una fase di forte dinamismo per il settore. Secondo i dati citati nella presentazione dell'evento, a livello mondiale sono impegnati oltre un miliardo di euro in investimenti destinati a progetti di marinas, sostenuti dalla crescente domanda di posti barca e di infrastrutture modernizzate per i super-yacht.

Un appuntamento internazionale

Sono state selezionate più di trenta società nella categoria Innovation, mentre una decina di marinas hanno confermato la propria partecipazione. Numerosi progetti saranno inoltre rappresentati nella sezione Architecture, attraverso il contributo di architetti professionisti e studenti.

I partecipanti rappresentano l'intera filiera dei progetti portuali, dalle tecnologie e dai servizi innovativi alla gestione, agli investimenti e alla progettazione architettonica. Le iniziative sono raccolte nell' E-Catalogue 2026 , disponibile online sul sito ufficiale del Monaco Smart & Sustainable Marina.

Il programma prevede conferenze, tavole rotonde, presentazioni di progetti e momenti di networking dedicati ai principali temi del comparto, dalla performance ambientale all'innovazione tecnologica, passando per l'attrattività economica e l'adattamento delle infrastrutture portuali ai nuovi utilizzi.

Cybersicurezza, materiali e decarbonizzazione

La prima giornata, domenica 20 settembre, si aprirà con l'apertura dell'area espositiva e con una sessione di networking che coinvolgerà marinas, investitori, aziende innovative, partner e capitani.

Tre tavole rotonde saranno dedicate alla cybersicurezza delle marinas connesse, ai nuovi materiali da costruzione e alla decarbonizzazione della flotta esistente. Gli incontri, arricchiti da esperienze concrete, saranno orientati all'analisi di soluzioni già sperimentate sul campo.

Biodiversità, investimenti e architettura

Il secondo giorno sarà dedicato alla crescente importanza della biodiversità nello sviluppo delle marinas e ai nuovi modelli di finanziamento delle infrastrutture portuali.

Architetti, ingegneri e aziende innovative confronteranno le proprie esperienze sui temi dell'adattamento climatico, della produzione di energia, dell'integrazione con il territorio e dei nuovi utilizzi degli spazi portuali. L'obiettivo indicato dagli organizzatori è individuare modelli di sviluppo capaci di coniugare performance economica, resilienza e sostenibilità.

Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà sull'intelligenza artificiale applicata al waterfront, sull'evoluzione dei posti barca e sullo sviluppo di nuove marinas. Operatori, architetti, investitori e capitani si confronteranno sulle sfide legate alla progettazione, al finanziamento e alla gestione delle infrastrutture portuali del futuro.

La giornata si concluderà con la cerimonia dei Monaco Smart & Sustainable Marina Awards, dedicata ai progetti selezionati dalla giuria internazionale e alle soluzioni individuate come capaci di contribuire allo sviluppo delle marinas di domani.

Il Yacht Club de Monaco conferma inoltre il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous nel calendario degli appuntamenti del 20 e 21 settembre 2026 e indica M3 Monaco come organizzatore dell'iniziativa.

Programma 2026: