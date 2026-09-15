Quadriciclo elettrico a 4 posti, una nuova idea di mobilità per la città

Serve la patente per un quadriciclo elettrico a quattro posti, e in che cosa differisce da una citycar? Non è un'automobile: è un veicolo di categoria L. Un quadriciclo elettrico a 4 posti è un mezzo di categoria L — spesso omologato L7e — e la categoria determina patente, limiti tecnici e tasse. Se è un quadriciclo pesante servono B1 o B, e il senso d'uso resta urbano.

In breve

Un quadriciclo non è una piccola auto: appartiene alla categoria L, e la categoria di omologazione determina patente, limiti tecnici e uso ragionevole del mezzo.

Quadricicli leggeri (L6e): massa a vuoto fino a 350 kg, velocità massima 45 km/h, potenza fino a 4 kW nelle versioni elettriche. Si guidano con il patentino AM a partire dai 14 anni.

Quadricicli pesanti (L7e): massa a vuoto fino a 400 kg — 550 kg per uso commerciale — e potenza massima ammessa fino a 15 kW. Serve la patente B1 oppure la B.

I modelli con quattro posti si trovano tra i quadricicli pesanti: la Mole Urbana 4 Posti, per esempio, è indicata come L7e-C. Quel che vale, caso per caso, è la voce riportata sul libretto.

Prima di decidere contano tre verifiche: percorsi tipici reali, possibilità di ricaricare con regolarità, assistenza raggiungibile.

Perché il quattro posti cambia il ragionamento

Per anni la microcar è stata percepita come un mezzo di passaggio: il veicolo dei sedici anni, o il ripiego di chi era rimasto senza patente. Quella lettura non regge più, e il motivo è funzionale prima che estetico. Finché un veicolo compatto ha due posti resta un mezzo individuale, alternativo allo scooter. Quando i posti diventano quattro cambia la categoria d'uso: si può accompagnare qualcuno, si può condividere il mezzo in famiglia, si può caricare la spesa senza tirare fuori dal garage l'auto grande.

È un passaggio che riguarda il modo in cui usiamo davvero i veicoli. Molti spostamenti quotidiani in città sono brevi e ripetitivi: la scuola, il mercato, l'ufficio a pochi isolati, il parcheggio interrato con la rampa stretta. Per quei tragitti un'automobile è spesso sovradimensionata, e non soltanto nei consumi: pesa in termini di ingombro, di manovre, di tempo speso a cercare uno stallo. Il quadriciclo a quattro posti si colloca esattamente in quello spazio intermedio, tra lo scooter e la citycar.

Intermedio, però, significa anche che rinuncia a qualcosa. Chi lo acquista aspettandosi le prestazioni e il comfort di un'utilitaria resta deluso; chi lo acquista sapendo che cosa è ottiene un mezzo urbano molto efficace. La differenza sta tutta nel capire in anticipo dove finisce il suo perimetro.

La categoria di omologazione viene prima della carrozzeria

Il punto di partenza è normativo, non commerciale. La cornice europea è il Regolamento (UE) n. 168/2013 del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Il testo fissa le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione dei veicoli nuovi, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti, e costituisce la base normativa dell'omologazione dei veicoli di categoria L nell'Unione Europea, quadricicli leggeri e pesanti compresi.

Da quella cornice discendono due famiglie che conviene tenere ben distinte, perché le conseguenze pratiche sono rilevanti.

Quadricicli leggeri (L6e)

I quadricicli leggeri hanno massa a vuoto fino a 350 kg e velocità massima di 45 km/h. Con motore termico la cilindrata arriva a 50 cc; nella versione elettrica la potenza si ferma a 4 kW. In questa categoria rientrano le minicar, che per costruzione non superano i 45 km/h. Sono mezzi pensati per l'uso strettamente urbano: agili sugli spostamenti brevi, poco adatti a contesti stradali in cui il flusso viaggia molto più veloce.

Quadricicli pesanti (L7e)

I quadricicli pesanti hanno massa a vuoto fino a 400 kg — 550 kg quando sono destinati a uso commerciale — e la potenza massima ammessa passa dai 4 kW dei leggeri elettrici fino a 15 kW. Più massa disponibile significa più margine per struttura, batteria e abitabilità; più potenza significa capacità di stare nel traffico urbano senza costituire un intralcio e di affrontare pendenze con più persone a bordo. Le velocità effettive dipendono però dall'omologazione del singolo modello e dalle specifiche dichiarate dal costruttore: non esiste un valore unico valido per l'intera categoria, e il libretto resta il documento da leggere prima di qualsiasi formula generica.

Dalla categoria alla decisione: quattro voci da tenere insieme

Tradotto in termini operativi, la scelta tra le due famiglie si gioca su quattro righe.

Patente ed età: patentino AM dai 14 anni per il quadriciclo leggero; patente B1 oppure B per il quadriciclo pesante.

patentino AM dai 14 anni per il quadriciclo leggero; patente B1 oppure B per il quadriciclo pesante. Velocità: 45 km/h per costruzione nei leggeri, valore fissato dalla categoria; nei pesanti il dato non è uniforme e va letto sul singolo modello.

45 km/h per costruzione nei leggeri, valore fissato dalla categoria; nei pesanti il dato non è uniforme e va letto sul singolo modello. Tassazione: sola tassa di circolazione per i leggeri, equiparati ai ciclomotori; bollo auto calcolato sui kW per i pesanti.

sola tassa di circolazione per i leggeri, equiparati ai ciclomotori; bollo auto calcolato sui kW per i pesanti. Perimetro d'uso: il leggero è un mezzo di quartiere; il pesante allarga il raggio, restando comunque un veicolo urbano e non un'alternativa al pendolarismo su lunghe percorrenze.

Chi può guidarlo, e da che età

La distinzione tra le due categorie si riflette immediatamente sui requisiti di guida. Per i quadricicli leggeri L6e è possibile usare il patentino AM a partire dai 14 anni. Per i quadricicli pesanti L7e serve invece la patente B1 oppure la patente B: chi ha già la patente dell'automobile può quindi mettersi al volante senza ulteriori adempimenti, mentre i più giovani devono passare per il conseguimento della B1.

È un dettaglio che orienta la scelta più di quanto sembri. Una famiglia che cerca un mezzo condiviso — usato dai genitori nei giorni lavorativi e da un figlio nel fine settimana — deve decidere se privilegiare l'accessibilità del patentino oppure le capacità del quadriciclo pesante, che è anche la categoria dove si collocano le configurazioni a quattro posti oggi verificabili sul mercato. Non sono opzioni equivalenti, e non lo sono nemmeno sul piano fiscale.

Massa a vuoto: il numero che conta è quello del libretto

Qui serve un chiarimento che nelle schede commerciali quasi mai compare. I limiti di categoria sono espressi in termini di massa a vuoto, una grandezza definita dalla normativa di omologazione; i valori di peso indicati nelle pagine prodotto seguono criteri propri del costruttore. Confrontare a occhio i due numeri è un esercizio scivoloso, che può generare contraddizioni solo apparenti.

La regola pratica è semplice: per stabilire a quale categoria appartiene davvero un veicolo fa fede quanto riportato sul libretto di circolazione e nella documentazione di omologazione. Se un dubbio resta, va chiarito in concessionaria prima della firma, chiedendo di vedere la voce corrispondente sul documento.

Quattro posti in poco spazio: quando ha senso davvero

Gli scenari in cui questo tipo di veicolo si rivela sensato hanno un tratto comune: percorsi brevi, prevedibili, ripetuti. L'accompagnamento a scuola con due bambini e le cartelle. La spesa settimanale in due, con le borse dietro. Il tragitto verso la palestra o il campo sportivo, tre chilometri all'andata e tre al ritorno, in una fascia oraria in cui i posti liberi sono introvabili. La commissione nel centro storico, dove vie strette e varchi elettronici rendono l'auto di famiglia una complicazione.

Le configurazioni disponibili coprono esigenze diverse, dal mezzo puramente cittadino ai veicoli allestiti per il lavoro. Per orientarsi serve un riferimento concreto: chi cerca un quadriciclo elettrico 4 posti può partire dalla gamma del costruttore torinese Mole Urbana, che indica undici modelli di microcar elettrica con prezzi a partire da 11.300 euro IVA compresa.

La versione a quattro posti è un caso utile per capire l'ordine di grandezza di questa fascia. È indicata come quadriciclo pesante di categoria L7e-C, con quattro posti a sedere, potenza dichiarata di 15 kW, batteria da 17 kWh, autonomia dichiarata di 160 km e velocità dichiarata fino a 80 km/h, per un peso dichiarato di 510 kg e un prezzo a partire da 17.500 euro IVA compresa senza incentivi. Sono numeri di targa, forniti dal costruttore: servono meno come confronto assoluto e più come riferimento su ciò che si può ragionevolmente attendere da un mezzo di questo tipo.

Un altro utilizzo interessante è quello a rotazione: un veicolo condiviso tra più persone dello stesso nucleo familiare o dello stesso ufficio, dedicato alle micro-tratte. Chi lavora in un contesto denso e deve spostarsi tra due sedi vicine più volte al giorno passa spesso più tempo a parcheggiare che a guidare. Ridurre l'ingombro incide su quella voce, non sulla velocità di punta.

Dove ha senso usarlo: strade veloci e accessi in ZTL

Su questo punto conviene essere netti. Un quadriciclo leggero, con i suoi 45 km/h per costruzione, è un mezzo di fatto urbano e va impiegato come tale: su arterie dove il traffico viaggia a velocità molto superiori risulta inadatto, per fluidità e per sicurezza. Con il quadriciclo pesante il perimetro si allarga, ma resta un veicolo concepito per la città e per collegamenti brevi tra comuni contigui. Per i divieti specifici valgono la segnaletica, le regole locali e quanto riportato sul libretto del singolo modello.

Sul fronte degli accessi, l'errore da evitare è dare per scontato che un veicolo elettrico entri ovunque. Le regole delle aree a traffico limitato sono comunali e possono cambiare nel tempo, richiedendo un permesso anche per i mezzi a zero emissioni allo scarico. A Roma, per citare un grande centro, l'accesso e la circolazione in ZTL per gli autoveicoli elettrici e a idrogeno sono legati al possesso di un permesso, e non più alla semplice registrazione gratuita della targa. La verifica va fatta sul regolamento aggiornato del Comune in cui si circola abitualmente, prima dell'acquisto e non dopo.

Bollo, tassa di circolazione, IPT: le voci fiscali

Anche il trattamento fiscale segue la categoria. I quadricicli leggeri sono soggetti al pagamento della sola tassa di circolazione, essendo equiparati ai ciclomotori. I quadricicli pesanti pagano invece il bollo auto, calcolato sulla base della potenza espressa in kW. In caso di acquisto, nuovo o usato, è prevista inoltre l'Imposta Provinciale di Trascrizione, il cui importo varia in base alla provincia di residenza e alla categoria del veicolo.

Sull'elettrico esistono margini di risparmio, ma a geometria variabile: alcune regioni prevedono esenzioni o riduzioni per i quadricicli elettrici, e in genere queste agevolazioni comprendono l'esenzione dal bollo per i primi cinque anni dalla prima immatricolazione. Trattandosi di misure regionali, l'unica verifica affidabile resta quella sulla normativa della propria regione al momento dell'acquisto.

Autonomia e ricarica: come leggere i numeri dichiarati

L'autonomia dichiarata è un riferimento, non una promessa. Su un veicolo leggero incidono con forza lo stile di guida, la temperatura esterna, l'uso del riscaldamento o della ventilazione, il numero di passeggeri e le pendenze. In inverno, con quattro persone a bordo e il riscaldamento attivo, l'autonomia reale può scendere in modo sensibile rispetto al valore dichiarato: è fisiologico, e vale per qualunque veicolo elettrico.

La variabile davvero decisiva, più dei chilometri di targa, è la possibilità di ricaricare dove si parcheggia. Chi dispone di una presa in garage o in cortile può adottare la routine più semplice: micro-ricariche frequenti, ogni notte o ogni due notti, mantenendo il veicolo sempre nella fascia utile. Chi non ha un posto auto privato deve fare un calcolo diverso, perché dipendere dalla rete pubblica per un mezzo pensato per tragitti brevi rischia di annullare parte della comodità. Vale la pena affrontare questo punto prima di guardare i colori della carrozzeria.

Gestione e limiti da mettere sul tavolo

Sui costi di esercizio conviene ragionare per voci, non per slogan. Il costo per chilometro dipende dalla tariffa dell'energia con cui si ricarica, quindi cambia sensibilmente tra chi ricarica di notte a casa e chi usa la rete pubblica. Gli interventi di manutenzione dipendono dal modello e dal piano di assistenza previsto dal costruttore: è una voce da chiedere in modo esplicito, con cadenze e contenuti, non da stimare a occhio. Restano in ogni caso componenti soggetti a usura su cui fare domande precise al venditore: freni, pneumatici e naturalmente la batteria, con le sue condizioni di garanzia e i tempi di reperimento dei ricambi.

I limiti, elencati senza indulgenza, sono altrettanto chiari. Capacità di carico contenuta. Comfort inferiore a quello di un'automobile su pavé e fondi irregolari. Insonorizzazione e climatizzazione che variano molto da modello a modello. E poi c'è il tema della percezione di sicurezza, da inquadrare correttamente: si tratta di veicoli di categoria L, la cui omologazione è disciplinata dal quadro europeo dedicato ai quadricicli, e le dotazioni presenti dipendono dal modello e dall'allestimento. Questo non significa che siano tutti uguali: qualità costruttiva, rigidità della struttura, visibilità dal posto di guida e ausili alla manovra sono elementi valutabili concretamente durante una prova, e vanno chiesti voce per voce.

Le domande da fare prima di firmare

Una prova su strada di dieci minuti attorno a una rotonda non dice quasi nulla. Meglio arrivare in concessionaria con un elenco di verifiche già in testa.

Perimetro d'uso reale: quanti chilometri al giorno, su quali strade, con quanti passeggeri effettivi. Se la risposta include tratti extraurbani frequenti e veloci, la categoria potrebbe non essere adatta.

quanti chilometri al giorno, su quali strade, con quanti passeggeri effettivi. Se la risposta include tratti extraurbani frequenti e veloci, la categoria potrebbe non essere adatta. Categoria di omologazione: chiedere se il modello è L6e o L7e e farsi indicare la voce sul libretto, con velocità e potenza dichiarate. È l'informazione che determina patente e tassazione.

chiedere se il modello è L6e o L7e e farsi indicare la voce sul libretto, con velocità e potenza dichiarate. È l'informazione che determina patente e tassazione. Numero di posti a libretto: verificare che i quattro posti siano effettivamente omologati e non frutto di un allestimento comunicato male.

verificare che i quattro posti siano effettivamente omologati e non frutto di un allestimento comunicato male. Manovre tipiche: provare un parcheggio in parallelo stretto, un'inversione in una via a senso unico, una salita ripida a pieno carico e, se possibile, un tratto di pavé.

provare un parcheggio in parallelo stretto, un'inversione in una via a senso unico, una salita ripida a pieno carico e, se possibile, un tratto di pavé. Ricarica: tempi con presa domestica, tipo di connettore, comportamento su ricariche parziali ripetute.

tempi con presa domestica, tipo di connettore, comportamento su ricariche parziali ripetute. Assistenza e ricambi: dove si effettuano gli interventi, con quali tempi medi, quale copertura per la batteria.

dove si effettuano gli interventi, con quali tempi medi, quale copertura per la batteria. Assicurazione: verificare con il proprio intermediario come viene classificato il veicolo e quali garanzie accessorie sono disponibili per la categoria.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra quadriciclo leggero e quadriciclo pesante

Il leggero (L6e) ha massa a vuoto fino a 350 kg, velocità massima 45 km/h e, se elettrico, potenza fino a 4 kW. Il pesante (L7e) arriva a 400 kg di massa a vuoto — 550 kg per uso commerciale — e a una potenza massima ammessa di 15 kW. Cambiano di conseguenza patente richiesta, tassazione e contesti d'uso ragionevoli.

Che patente serve e da che età

Per i quadricicli leggeri L6e si può usare il patentino AM a partire dai 14 anni. Per i quadricicli pesanti L7e serve la patente B1 oppure la patente B, quindi chi guida già l'automobile non deve conseguire alcun titolo aggiuntivo.

Un quadriciclo può avere quattro posti

Sì, esistono modelli omologati con quattro posti a sedere: la Mole Urbana 4 Posti, per esempio, è indicata come L7e-C con quattro posti. Il dato da controllare resta comunque quello riportato sul libretto di circolazione del singolo veicolo.

I quadricicli pagano il bollo

I quadricicli leggeri sono soggetti alla sola tassa di circolazione, essendo equiparati ai ciclomotori. I quadricicli pesanti pagano il bollo auto, calcolato in base alla potenza espressa in kW. All'acquisto, nuovo o usato, si aggiunge l'Imposta Provinciale di Trascrizione, variabile per provincia e categoria.

Esistono agevolazioni per i quadricicli elettrici

Alcune regioni prevedono esenzioni o riduzioni: in genere si tratta dell'esenzione dal bollo per i primi cinque anni dalla prima immatricolazione. Essendo misure regionali, vanno verificate caso per caso presso la propria regione prima dell'acquisto.

Un quadriciclo elettrico entra sempre nelle ZTL

No, dipende dal regolamento comunale e le regole cambiano nel tempo. A Roma, per esempio, l'accesso in ZTL dei veicoli elettrici e a idrogeno è legato al possesso di un permesso e non alla sola registrazione gratuita della targa. La verifica va fatta sul regolamento aggiornato del Comune in cui si circola abitualmente.

Quanto costa un quadriciclo elettrico a quattro posti

Dipende da categoria, batteria e allestimento. Come riferimento di gamma, i modelli di microcar elettrica di Mole Urbana partono da 11.300 euro IVA compresa, mentre la versione a quattro posti è indicata a partire da 17.500 euro IVA compresa senza incentivi. Ai prezzi di listino vanno aggiunte le voci di immatricolazione.

Un mezzo da valutare sul proprio caso d'uso

Il quadriciclo elettrico a quattro posti non sostituisce l'automobile per chi percorre lunghe distanze, e presentarlo così sarebbe scorretto. Ha senso, invece, come veicolo che copre la parte più ripetitiva e meno gratificante degli spostamenti urbani, quella che oggi affidiamo a mezzi sproporzionati rispetto al compito. Se i chilometri quotidiani stanno in quel raggio e c'è la possibilità di ricaricare con regolarità, la valutazione merita di essere fatta seriamente, libretto alla mano e con una prova più lunga del solito giro dell'isolato. Se non ci stanno, è meglio saperlo prima di sedersi alla scrivania del venditore.

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