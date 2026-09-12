Mercati pubblici di lavori, a Monaco nuovo registro delle imprese: candidature aperte fino al 9 ottobre

Il Governo del Principato di Monaco ha lanciato un nuovo bando di candidature per il rinnovo del registro delle imprese che potranno essere consultate nell’ambito degli appalti pubblici di lavori.

La procedura riguarda sia le imprese già iscritte al registro sia nuovi candidati, con sede a Monaco o all’estero. Al termine dell’esame delle candidature, alle imprese selezionate saranno assegnate una categoria e le tipologie di lavori per le quali potranno essere consultate, con i relativi limiti di consultazione.

La valutazione terrà conto, in particolare, delle capacità finanziarie, tecniche e umane delle imprese, oltre che della loro esperienza e della qualità delle prestazioni realizzate nell’ambito di precedenti appalti.

Le imprese interessate sono invitate a richiedere il dossier di candidatura alla Direction des Travaux Publics, tramite posta o per via elettronica, entro il 9 ottobre 2026.

Il dossier, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso alla stessa Direzione entro il 23 novembre 2026, al seguente indirizzo:

Direction des Travaux Publics

Centre Administratif

8, rue Louis Notari

98000 Monaco

travauxpublics@gouv.mc

Le modalità della procedura sono indicate nel Journal Officiel de Monaco di venerdì 11 settembre 2026 e nel relativo comunicato della Direction des Travaux Publics.