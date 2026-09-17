Stella Almondo al Grimaldi Forum di Monaco con il recital pianistico “Anges et Démons”

Domenica 20 settembre alle ore 18, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà il recital di pianoforte di Stella Almondo, giovane pianista monegasca di 19 anni, che presenterà il progetto “Anges et Démons”, costruito attorno alla figura di Méphisto e alle diverse suggestioni tratte da racconti, leggende e poesie che hanno ispirato Franz Liszt.

Almondo si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2020 attraverso la trasmissione “Prodiges” di France 2. Il suo percorso musicale è proseguito con l’ingresso, a 16 anni, al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Nel corso della sua attività si è esibita in importanti sedi e manifestazioni, tra cui l’Opéra de Monte-Carlo, la Salle Gaveau di Parigi, l’Opéra de Reims, il Festival de la Grange de Meslay e La Folle Journée de Nantes.

Il suo repertorio comprende anche la musica concertante e quella da camera, con collaborazioni accanto ad artisti come Gautier Capuçon e il Quatuor Modigliani.

Il recital “Anges et Démons” nasce dal particolare legame della pianista con la musica di Liszt. Il percorso proposto mette in relazione virtuosismo, interpretazione personale e le diverse figure evocate nelle opere del compositore, seguendo un itinerario che attraversa atmosfere e contrasti differenti.

Il recital si terrà all’Auditorium Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco con inizio alle ore 18.

Il biglietto è proposto al prezzo unico di 20 euro. Lo spettacolo è accessibile alle persone con disabilità.