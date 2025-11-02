L’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo: torna l’Immersive Week alla Maison du Numérique

La Maison du Numérique ospiterà, dal 4 al 7 novembre, la terza edizione dell’Immersive Week, un appuntamento ormai imprescindibile per chi desidera approfondire le sfide e le opportunità del mondo digitale.

L’edizione 2025 sarà interamente dedicata a un tema quanto mai attuale: l’intelligenza artificiale (IA), una tecnologia che ridefinisce ogni giorno il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare.

Attraverso un ricco programma di conferenze e atelier, la Maison du Numérique offrirà uno spazio di apprendimento e dialogo dove esperti, ricercatori e professionisti condivideranno esperienze, conoscenze e riflessioni su come l’IA possa essere un potente strumento al servizio dell’essere umano.

«L’intelligenza artificiale fa ormai parte della nostra quotidianità» — spiega Pascal Rouison, Responsabile della Délégation Interministérielle pour la Transition Numérique — «Con l’Immersive Week vogliamo fornire a tutti le chiavi per comprendere meglio i suoi usi e i suoi impatti. L’obiettivo è dimostrare che può essere un autentico motore di progresso, al servizio della società».

Un messaggio condiviso anche dal Sindaco di Monaco, Georges Marsan, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della Maison du Numérique nel ridurre il divario digitale:

«La Maison du Numérique è un ponte tra l’universo informatico in costante evoluzione e le generazioni che cercano di trarne beneficio. La sua missione è quella di rendere il progresso accessibile a tutti».

Per Martin Péronnet, Direttore Generale di Monaco Telecom, l’Immersive Week rappresenta un momento di connessione tra innovazione e società:

«Con questo evento, la Maison du Numérique crea un ponte tra ciascuno di noi e le imprese che hanno intrapreso la grande avventura dell’intelligenza artificiale. L’IA può affascinare o spaventare, ma è già una realtà: siamo solo all’inizio, e grazie a questi incontri capiremo come può e deve restare al servizio dell’uomo».

Programma delle conferenze e degli atelier

Durante i quattro giorni dell’evento, otto conferenze approfondiranno le molteplici sfaccettature dell’intelligenza artificiale: dalla produttività personale alle applicazioni nella salute, nella narrazione digitale e nella pubblica amministrazione.

Martedì 4 novembre

12:30 – “Dominare l’arte del prompt”

Aumentare produttività e creatività con ChatGPT e l’IA generativa

Conferenza a cura di Yasmina Salmandjee

18:00 – “Ciò che l’IA cambia nelle nostre vite (e che il web non aveva cambiato)”

Conferenza a cura di Isabelle Galy

Mercoledì 5 novembre

12:30 – “La mia vita artificiale nel Metaverso”

Conferenza a cura di M. Moya

18:00 – “Un’IA al servizio della narrazione”

Conferenza a cura di Skribi

Giovedì 6 novembre

12:30 – “Un’IA al servizio del legame umano”

Conferenza a cura di Kokoon

18:00 – “Le promesse dell’intelligenza artificiale”

Conferenza a cura di Mme Jauffret

Venerdì 7 novembre

12:30 – “L’intelligenza artificiale all’interno del Governo di Monaco”

Conferenza a cura di Yannick Leo

18:00 – “Liberate il vostro tempo, aumentate il vostro impatto: l’automazione delle attività”

Conferenza a cura di Mohamed Zaraa

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito ufficiale: https://maisondunumerique.mc/ dove è disponibile anche il programma completo degli incontri e dei relatori.

Con l’Immersive Week 2025, la Maison du Numérique rinnova il suo impegno nel rendere il digitale più accessibile, comprensibile e umano, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per l’innovazione e la formazione a Monaco.



