Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato questa simpatica vignetta alla moda che appare esposta nelle vetrine in queste settimane, con in mostra i capi d’abbigliamento della collezione autunno-inverno ispirata alle proposte degli stilisti.



Tra gli articoli più di tendenza c’è la pelliccia (ecologica), sia sotto forma di capi spalla sia negli accessori, come borse e scarpe.



Sulla Costa Azzurra fa particolarmente effetto vedere l’abbigliamento dedicato ai mesi più freddi esposto nei negozi ancora nel periodo estivo, quando si pensa soprattutto all’abbronzatura e ai bagni in mare.



