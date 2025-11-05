Cannes celebra Michèle Mercier: la diva immortale di Angélique

La magia di Michèle Mercier torna a brillare a Cannes. La città rende omaggio alla leggendaria interprete di Angélique, marquise des anges con una grande esposizione aperta dal 5 al 26 novembre 2025 all’Espace Miramar. Intitolata “Merveilleuse Michèle Mercier”, la mostra è ideata e curata dal giornalista e scrittore Henry-Jean Servat, amico di lunga data e grande estimatore dell’attrice.



Un viaggio nella storia del cinema francese

L’allestimento riunisce circa sessanta pezzi provenienti dalla collezione personale di Servat: costumi di scena, compreso l’abito da sposa di Angélique, locandine originali, lettere, oggetti privati, fotografie e rari estratti audiovisivi concessi dall’INA.

Un percorso che ripercorre la carriera di una protagonista assoluta del cinema europeo degli anni ’60.

Nata il 1° gennaio 1939 con il nome di Jocelyne Mercier, la futura diva iniziò come danzatrice prima di arrivare sul set a metà anni ’50.



Da lì cominciò una scalata fulminea: recitò accanto a miti come Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Charles Bronson, Robert Hossein e Vittorio Gassman. Ma fu il ruolo di Angélique, interpretato tra il 1964 e il 1968 nella celebre saga campione d’incassi, a consegnarla alla memoria collettiva mondiale.



Successivamente, Michèle Mercier si è divisa tra cinema, televisione, teatro e letteratura, confermando una versatilità artistica rara.



Una diva nel cuore di Cannes

Cittadina cannoise a tutti gli effetti, Mercier ha intrecciato un legame profondo con la città.

Nel 2022 il Comune le ha dedicato il Jardin Michèle Mercier nel parco Montfleury; due anni dopo, il sindaco David Lisnard le ha conferito le insegne di Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere.

L’attrice è stata inoltre nominata Chevalier de la Légion d’Honneur in una cerimonia all’Hôtel de Ville.



Con questa esposizione, la Mairie de Cannes prosegue nel suo impegno a celebrare le figure del cinema che hanno contribuito al prestigio culturale della città e della Francia nel mondo.



Mostra “Merveilleuse Michèle Mercier”

Espace Miramar, 35 rue Pasteur – Cannes

Dal 5 al 26 novembre 2025

Aperto tutti i giorni 10:00-12:00 / 13:00-18:00

Ingresso libero





