Monaco Economic Board, nuove relazioni con le Camere di commercio di Bordeaux e Corsica

Il Monaco Economic Board (MEB) ha intensificato i rapporti con alcune realtà economiche regionali francesi attraverso due giornate di incontri dedicate allo sviluppo di nuove collaborazioni. Il 17 e 18 settembre, il MEB ha avviato nuove relazioni con la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bordeaux Gironde, in collaborazione con la startup Carlo, e con l’Établissement Public du Commerce et d’Industrie (EPCI) de Corse, nell’ambito del Salon Monaco Business.

L’incontro con la delegazione della CCI Bordeaux Gironde è nato grazie alla collaborazione con Carlo, startup presente sia nel Principato sia a Bordeaux con un’applicazione di pagamento che premia gli utenti per gli acquisti effettuati nei negozi di prossimità. I rappresentanti della Camera di commercio di Bordeaux hanno espresso interesse per Monaco e hanno visitato il Principato con l’obiettivo di conoscere più da vicino due settori di particolare rilievo: il commercio al dettaglio e il turismo.

Carlo e Monaco Economic Board hanno organizzato un forum presso i locali di MonacoTech. Dopo una presentazione della Camera di commercio di Monaco e del contesto economico del Principato, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo, ha moderato due panel dedicati rispettivamente al commercio e al turismo.

Foto: CCI Bordeaux Gironde – Valentine Bonafede.



Nel primo panel, Corinne Bertani, Vicepresidente per il commercio e l’attrattività presso la Commissione delle Finanze e dell’Economia Nazionale del Consiglio Nazionale, e Alexandre Pasta, Presidente dell’Union des Commerçants et Artisans de Monaco, hanno illustrato la complementarità e la diversità dell’offerta commerciale del Principato, sottolineando anche la capacità del tessuto locale di adattarsi all’evoluzione delle abitudini dei consumatori.

Il secondo panel ha visto la partecipazione di Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi, e Axel Hoppenot, già Direttore Marketing e Vendite di Monte-Carlo SBM e oggi Consigliere del Commercio Estero della Francia. Al centro dell’incontro gli elementi distintivi del turismo monegasco, tra cui il Grand Prix, indicato come la principale campagna mondiale di promozione del Principato.

La delegazione girondina ha quindi presentato il proprio territorio, evidenziando anche alcuni elementi di vicinanza con Monaco, a partire dalla notorietà internazionale del marchio Bordeaux.

Dopo una visita a MonacoTech, le delegazioni si sono riunite per un cocktail di networking, al quale hanno partecipato imprenditori monegaschi interessati o già presenti in Gironda.

Il giorno successivo, il Monaco Economic Board ha accolto anche una delegazione dell’EPCI de Corse, arrivata nel Principato in occasione del Salon Monaco Business. L’incontro ha favorito ulteriori occasioni di confronto e di contatto tra decisori e imprenditori.

Il MEB è partner del Salon Monaco Business, appuntamento che riunisce imprenditori e decisori di Monaco e della Costa Azzurra. In occasione dell’edizione di quest’anno, il Presidente del Monaco Economic Board, Michel Dotta, e il Presidente dell’EPCI de Corse, Gilles Simeoni, hanno firmato una convenzione quadro di partenariato.

L’accordo mira a favorire gli scambi tra imprese, competenze e filiere, con possibili sviluppi nei settori del turismo, della nautica e della formazione per le professioni dell’ospitalità e degli eventi.

La collaborazione si è concretizzata anche attraverso uno stand condiviso all’interno del Salon Monaco Business, consentendo ai visitatori di entrare in contatto con l’EPCI de Corse e, attraverso di esso, con il relativo ecosistema economico.

Con queste iniziative, il Monaco Economic Board conferma l’intenzione di rafforzare le relazioni con le realtà economiche omologhe, in particolare francesi. Entro la fine dell’anno, i suoi rappresentanti si recheranno ad Ajaccio e Bordeaux per approfondire le possibilità di future missioni economiche nei due territori.