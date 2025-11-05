Benessere in danza: le matinée di Dorothée Marro al Château de Crémat uniscono yoga, balletto e vibrazioni cristalline

Sotto il sole di Nizza, il Château de Crémat apre le sue porte per accogliere due matinée di benessere uniche, ideate da Dorothée Marro, fondatrice del concetto Dorothée Marro Wellness.

Un’occasione per prendersi cura di sé, ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente e vivere momenti di pura energia in un contesto d’eccezione, dove l’arte del movimento incontra la serenità dello spirito.

8 novembre – Yoga Ballet: la danza dell’armonia

Il primo incontro, sabato 8 novembre alle 10.30, sarà dedicato allo Yoga Ballet, una pratica “signature” che combina la grazia della danza classica, la fluidità del vinyasa yoga e le vibrazioni sonore dei bols di cristallo.

Un’esperienza sensoriale completa, sospesa tra forza e leggerezza, che invita a lasciarsi trasportare dal ritmo del respiro per ritrovare la propria luce interiore.

Nessun prerequisito di danza: basta la voglia di muoversi con il cuore.

13 dicembre – Ballet Barre Yoga: energia e benessere in movimento

Il secondo appuntamento, sabato 13 dicembre alle 10.30, propone il Ballet Barre Yoga, metodo ideato da Dorothée Marro che fonde la tecnica della danza classica, la barre au sol e la potenza dinamica del vinyasa yoga in un flusso armonioso e stimolante.

La sessione si conclude con un rilassamento profondo accompagnato da sound healing con ciotole di cristallo, per una distensione totale di corpo e mente.

Un momento al tempo stesso tonico e rilassante, che unisce cardio, elasticità, forza ed equilibrio, in un’atmosfera gioiosa e accogliente.

Un regalo per il corpo e per l’anima

Ogni partecipante riceverà in omaggio un delizioso elisir ai probiotici, collagene, vitamina C, rame e zinco, firmato @drink.joa — un piccolo gesto per prolungare i benefici della pratica e prendersi cura di sé anche dall’interno.

Un invito alla riconnessione

Nel mese di novembre, il Château de Crémat diventa il luogo ideale per rallentare, respirare e rigenerarsi.

Tra cultura, natura e relax, queste due giornate speciali sono un invito ad abbracciare l’autunno con serenità e a celebrare la fine dell’anno in modo consapevole e luminoso.

Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate tramite messaggio privato su Instagram: @dorotheemarro_wellness



I posti sono limitati — portate il vostro tappetino, indossate un abbigliamento comodo e lasciatevi trasportare dalla magia del movimento.

Dorothée Marro Wellness – Château de Crémat, Nizza

Due appuntamenti per riscoprire l’armonia, tra danza, yoga e vibrazioni cristalline.

