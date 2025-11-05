Il Château de Crémat apre le sue porte per un weekend magico: l’atmosfera del Natale tra vino, sapori e sorrisi

Per un intero fine settimana, il Château de Crémat vi invita a immergervi nella magia del Natale con le sue tradizionali Journées Portes Ouvertes, in programma il 29 e 30 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00.

Un appuntamento ormai immancabile, che unisce convivialità, sapori autentici e spirito festivo, in uno scenario d’eccezione nel cuore delle colline nizzarde.

Quest’anno, il castello ha deciso di fare le cose in grande: un po’ di vino, tanta allegria e mille idee regalo per deliziare tutti i visitatori.

Tra gli stand, artigiani e commercianti locali proporranno prodotti gastronomici e creazioni originali, perfette per sorprendere amici e familiari sotto l’albero.

Non mancheranno, naturalmente, le degustazioni gratuite dei vini del Château e le visite guidate alle cantine, una tradizione tanto amata dai partecipanti.

Per riscaldare l’atmosfera, l’équipe del castello preparerà il celebre vin chaud della casa, una ricetta segreta dal profumo speziato e dal sapore indimenticabile, simbolo dell’ospitalità e della gioia di questo periodo dell’anno.

I più piccoli – e non solo – potranno vivere un momento di pura magia con un photocall dedicato a Babbo Natale in persona, che farà una tappa speciale al Château de Crémat per incontrare i visitatori e ricevere le loro letterine nella sua cassettina postale ufficiale.

E per chi ama le sorprese… molte altre attività e momenti speciali saranno svelati nel corso del weekend!

L’ingresso è libero e gratuito, per permettere a tutti di condividere la bellezza e il calore delle feste in un luogo dove tradizione, eleganza e convivialità si fondono in un’esperienza davvero indimenticabile.

Vino, buonumore e spirito natalizio vi aspettano!