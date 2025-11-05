 / Eventi

Eventi | 05 novembre 2025, 18:00

Il Château de Crémat apre le sue porte per un weekend magico: l’atmosfera del Natale tra vino, sapori e sorrisi

Il 29 e 30 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, il celebre castello di Nizza invita il pubblico alle Journées Portes Ouvertes: degustazioni, mercatini, incontri e tanta allegria per celebrare le feste in un luogo incantato.

Il Château de Crémat apre le sue porte per un weekend magico: Il 29 e 30 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, invita il pubblico alle Journées Portes Ouvertes.

Il Château de Crémat apre le sue porte per un weekend magico: Il 29 e 30 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, invita il pubblico alle Journées Portes Ouvertes.

Per un intero fine settimana, il Château de Crémat vi invita a immergervi nella magia del Natale con le sue tradizionali Journées Portes Ouvertes, in programma il 29 e 30 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00.
Un appuntamento ormai immancabile, che unisce convivialità, sapori autentici e spirito festivo, in uno scenario d’eccezione nel cuore delle colline nizzarde.

Quest’anno, il castello ha deciso di fare le cose in grande: un po’ di vino, tanta allegria e mille idee regalo per deliziare tutti i visitatori.
Tra gli stand, artigiani e commercianti locali proporranno prodotti gastronomici e creazioni originali, perfette per sorprendere amici e familiari sotto l’albero.
Non mancheranno, naturalmente, le degustazioni gratuite dei vini del Château e le visite guidate alle cantine, una tradizione tanto amata dai partecipanti.

Per riscaldare l’atmosfera, l’équipe del castello preparerà il celebre vin chaud della casa, una ricetta segreta dal profumo speziato e dal sapore indimenticabile, simbolo dell’ospitalità e della gioia di questo periodo dell’anno.

I più piccoli – e non solo – potranno vivere un momento di pura magia con un photocall dedicato a Babbo Natale in persona, che farà una tappa speciale al Château de Crémat per incontrare i visitatori e ricevere le loro letterine nella sua cassettina postale ufficiale.

E per chi ama le sorprese… molte altre attività e momenti speciali saranno svelati nel corso del weekend!

L’ingresso è libero e gratuito, per permettere a tutti di condividere la bellezza e il calore delle feste in un luogo dove tradizione, eleganza e convivialità si fondono in un’esperienza davvero indimenticabile.

 Vino, buonumore e spirito natalizio vi aspettano!

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium