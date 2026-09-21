A Cannes torna la grande sfida dei velieri d’epoca: in acqua 150 yacht per le Régates Royales

A Cannes non sarà una parata di eleganti signore del mare. Sarà una gara. Vele tese, tattiche, incroci ravvicinati e equipaggi pronti a contendersi ogni metro di acqua.

Da sabato 19 a sabato 26 settembre la baia di Cannes ospita la 48ª edizione delle Régates Royales, uno degli appuntamenti di riferimento del yachting classico internazionale.



Sono attesi oltre 150 velieri, tra yacht di tradizione, imbarcazioni classiche e classi metriche. In acqua sfileranno anche autentici pezzi di storia della progettazione navale, con imbarcazioni firmate da progettisti come William Fife III, Nathanael Herreshoff e William Gardner.





La competizione si svilupperà nella baia e nelle acque intorno alle isole di Lérins, con percorsi differenti in funzione delle classi. La Federazione francese della vela conferma la presenza di 12 Metre, 8 Metre, 5.5 Metre, Dragon, Tofinou e yacht a stazza CIM.



Il pubblico potrà seguire gratuitamente le partenze e i rientri dalle banchine del Vieux-Port e dagli altri punti panoramici della costa. Le imbarcazioni classiche saranno concentrate al Vieux-Port, mentre Dragon e 5.5 Metre avranno il loro riferimento al rinnovato Yacht Club di Cannes, alla Pointe Croisette.





Il programma

Sabato 19 – lunedì 21 settembre

Arrivo della flotta, registrazioni, controlli tecnici, preparazione delle imbarcazioni e messa in acqua.

Lunedì 21 settembre

Primo appuntamento agonistico con i Dragon, con partenza prevista alle 12.

Martedì 22 settembre

Avvio delle regate delle altre classi. Partenze dei Dragon alle 11, dei 5.5 Metre alle 11.30 e delle altre categorie intorno alle 12. In programma anche il concorso d’eleganza per le imbarcazioni classiche.

Mercoledì 23 settembre

Seconda giornata completa di competizioni per Dragon, 5.5 Metre, yacht classici e altre classi metriche.

Giovedì 24 settembre

Proseguimento delle regate in baia e dei percorsi dedicati alle diverse categorie.

Venerdì 25 settembre

Penultima giornata di gara, con le flotte impegnate nei rispettivi percorsi.

Sabato 26 settembre

Ultime prove e conclusione ufficiale della 48ª edizione delle Régates Royales.

Domenica 27 settembre

Tradizionale navigazione di collegamento Cannes-Saint-Tropez, appuntamento successivo alla settimana agonistica.

Per tutta la durata delle regate, il Village des Régates al Quai Saint-Pierre sarà il punto d’incontro a terra, con espositori e iniziative aperte al pubblico. L’accesso alle aree dedicate alla manifestazione è gratuito.



A Cannes, dunque, la vela torna a essere protagonista. Non soltanto per la bellezza delle barche, ma per la competizione: quella vera, dove la storia del mare si misura ancora una volta con il vento.



