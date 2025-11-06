 / Eventi

Con l’arrivo delle feste, lasciatevi tentare dai sapori gourmet e dalle eccellenze del gusto al Salone Monte-Carlo Gastronomie!

Il grande appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche europee sotto il Chapiteau di Monaco.

Il Chapiteau di Monaco si trasforma nel tempio del gusto per la 28ª edizione di Monte-Carlo Gastronomie, firmata Caroli Com – Groupe Caroli: quattro giorni dedicati all’arte della gastronomia e alle eccellenze dei territori.

Dal 28 novembre al 1° dicembre, il Chapiteau di Monaco aprirà le sue porte agli appassionati di gastronomia per un vero e proprio viaggio nei sapori: la 28ª edizione di Monte-Carlo Gastronomie, organizzata da Caroli Com – Groupe Caroli.
Appuntamento imperdibile per gli amanti dei prodotti autentici e delle tradizioni culinarie, questo evento invita i visitatori a gustare l’eccellenza dei territori e a trovare ispirazione per i propri menù delle feste.

Tutto si assapora: il gusto, la passione, la convivialità!

Da molti anni questo salone gourmet conquista per la qualità e la varietà dei prodotti proposti, rigorosamente selezionati tra i migliori produttori, e per la ricchezza delle sue animazioni.
È un’occasione unica per lasciarsi tentare da prodotti d’eccezione in vista delle festività di fine anno.

In programma: specialità regionali francesi, italiane ed europee, dimostrazioni culinarie, degustazioni e concorsi gastronomici. 

I momenti salienti:

Numerose dimostrazioni culinarie
Ogni giorno, chef rinomati e giovani talenti promettenti realizzeranno dimostrazioni culinarie: preziose occasioni per apprendere i segreti degli chef e lasciarsi ispirare nella creazione di originali menù festivi.

7º Concorso Maestro Chef
L’edizione 2025 renderà omaggio a 8 cuochi amatoriali appassionati.
Questa sfida culinaria, unica nella regione, permetterà ai partecipanti di mettere alla prova le proprie competenze davanti a una giuria di chef monegaschi e a Nalika Dinushi, vincitrice dell’edizione 2024.
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Monaco Goût et Saveurs, si svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 novembre (finale domenica 30 novembre dalle 12:00 alle 15:15) con una ricetta diversa svelata ogni giorno.

3ª Soirée du Cœur – Serata del Cuore
Quest’anno la serata benefica sarà a favore di BE SAFE.
Si terrà venerdì 28 novembre al salone, alla presenza di Mademoiselle Camille Gottlieb, presidente di BE SAFE.
Venti chef parteciperanno cucinando ciascuno uno o due bocconi per sostenere questa causa.
L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione BE SAFE, che lotta contro la guida in stato di ebbrezza.
Prezzo: 150 € a persona – Info e prenotazioni: sito di BE SAFE.

4º Concorso Maestro Kids
Nove piccoli chef provenienti dalle scuole del Principato si sfideranno in creatività sul tema del pane perduto dolce o salato.
Organizzato in collaborazione con Monaco Goût et Saveurs, i bambini saranno valutati da una giuria di chef monegaschi.
(Lunedì 1° dicembre dalle 13:30 alle 16:15)

Grandi concorsi durante il salone
Il Concorso Slow Food – I Premi Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur saranno assegnati agli espositori per la qualità, la provenienza, la produzione e i circuiti di distribuzione, nonché per l’originalità e l’innovazione dei prodotti presentati.

Il Monte-Carlo Gastronomie Wine & Spirits Awards premierà gli espositori di vini, champagne, liquori e distillati sotto la supervisione di Dominique MILARDI, Presidente Onorario dell’Associazione Monegasca dei Sommelier.
Scoprite i segreti di una degustazione di vini venerdì 28 novembre dalle 16:30 alle 17:00!
La cerimonia di premiazione dei due concorsi avrà luogo venerdì 28 novembre dalle 17:00 alle 17:30.

Come ogni anno, diverse associazioni di rilievo parteciperanno attivamente al salone:
Monaco Goût et Saveurs, Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur, l’Associazione dei Maîtres d’Hôtel italiani e francesi, l’Associazione Monegasca dei Sommelier e l’Associazione dell’Industria Alberghiera Monegasca.

Sotto il Chapiteau di Monaco, i visitatori saranno invitati a un vero e proprio viaggio gastronomico, tra scoperte ed emozioni gustative.
A pochi giorni dalle festività, potranno scoprire, degustare e acquistare numerosi prodotti selezionati con cura per la loro autenticità e qualità.

Su una superficie di 2.500 m², in un’atmosfera conviviale, oltre 100 produttori provenienti da Francia, Italia e da tutta Europa presenteranno il meglio dei loro territori.
Foie gras, tartufi, caviale, cioccolati, dolciumi, formaggi, salumi, prodotti biologici, marmellate, champagne, armagnac, vini e liquori offriranno un percorso ricco di sapori e savoir-faire.

Per deliziare ulteriormente i visitatori gourmet, una lotteria si terrà lunedì 1° dicembre alle 17:30, con premi composti da prodotti offerti dagli espositori.

Per la sua 28ª edizione, Monte-Carlo Gastronomie sarà ancora una volta un invito alla golosità e risveglierà con piacere le papille gustative!

Informazioni pratiche:

Venerdì 28 e sabato 29 novembre: 10:00 – 21:00
Domenica 30 novembre: 10:00 – 20:00
Lunedì 1° dicembre: 10:00 – 18:00
Biglietto d’ingresso: 5 € (gratuito per i minori di 12 anni)
Ingresso gratuito:

  • Dalle 12:00 alle 14:00 venerdì e lunedì
  • Dalle 19:00 alle 21:00 venerdì e sabato
     

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica tra sapori, emozioni e tradizioni: Salone Monte-Carlo Gastronomie vi aspetta!
 

