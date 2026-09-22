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Business | 22 settembre 2026, 14:03

Monaco pour l’Emploi, la quinta edizione il 5 febbraio 2027 al Grimaldi Forum

Il forum dedicato alle imprese e ai candidati riunirà in un’unica giornata aziende monegasche pubbliche e private di tutti i settori. Un’area sarà dedicata ai mestieri del settore giuridico e della contabilità.

Monaco pour l’Emploi, la quinta edizione il 5 febbraio 2027 al Grimaldi Forum

Si terrà venerdì 5 febbraio 2027, al Grimaldi Forum, la quinta edizione di Monaco pour l’Emploi, il forum dedicato all’incontro tra imprese e persone in cerca di occupazione o interessate a sviluppare il proprio percorso professionale.

A quattro anni dalla prima edizione, l’appuntamento tornerà in un nuovo spazio del Grimaldi Forum, confermando un format che riunisce in un’unica giornata le imprese monegasche di tutti i settori di attività, sia pubblici sia privati.

Il forum è pensato per favorire incontri mirati, scambi diretti e la condivisione di competenze tra aziende e candidati. L’iniziativa si rivolge sia alle imprese alla ricerca di nuovi talenti sia alle persone in cerca di un impiego o interessate a dare nuovo impulso al proprio percorso professionale.

Per l’edizione 2027 sarà inoltre allestito uno spazio specificamente dedicato ai mestieri del settore giuridico e della contabilità, con l’obiettivo di mettere in evidenza le opportunità e le competenze ricercate in questi ambiti.

Le imprese interessate a partecipare possono già prenotare il proprio spazio contattando l’agenzia LENA CORPORATION, Denise Davide o Marie Barresi, al numero +377 97 97 35 55 oppure all’indirizzo email info@monacopourlemploi.mc

Per i visitatori, il forum sarà gratuito e aperto a tutti. 

Le iscrizioni online saranno disponibili prossimamente attraverso il sito ufficiale dell’evento https://monacopourlemploi.com/

Gli aggiornamenti sono inoltre disponibili sui canali social di Monaco pour l’Emploi, presenti su LinkedIn, Instagram e Facebook.

Redazione

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