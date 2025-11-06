Damso torna a Nizza: tappa del BĒYĀH Tour al Palais Nikaïa nel 2026

Dopo aver infiammato alcuni tra i più importanti palcoscenici dell’estate, Damso è pronto a tornare sul palco con BĒYĀH Tour, la sua nuova tournée che attraverserà Francia, Belgio, Svizzera e Canada.

Tra le date annunciate figura anche Nizza, dove l’artista si esibirà sabato 25 aprile 2026 al Palais Nikaïa.



L’attesa per il ritorno live del rapper belga, che ha già registrato tre sold-out fulminei alla Paris La Défense Arena, è altissima.

Sul palco, Damso porterà una performance immersiva e ad alto impatto visivo, tra brani del nuovo album BĒYĀH e i successi che lo hanno consacrato come una delle voci più influenti della scena musicale francofona.

Con oltre 6 miliardi di stream su Spotify, il rapper continua a distinguersi per una ricerca estetica e creativa che ambisce a rendere ogni concerto un momento unico di connessione con il pubblico.



Biglietti e prevendite

Le prevendite per la data di Nizza apriranno giovedì 6 novembre 2025 alle 12:00 su damso.com e nikaia.fr.

La vendita generale partirà invece venerdì 7 novembre 2025 alle 12:00 presso i circuiti abituali.





