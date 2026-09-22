Draguignan, tre giorni dedicati alla salute e alla cura di sé

Salute, prevenzione, rapporto con le emozioni e cura della persona sono al centro dell’ottava edizione del Salon du bien-être, in programma dal 25 al 27 settembre al Complexe Saint-Exupéry. Il tema scelto per il 2026 è «Le bonheur d’être soi», la felicità di essere se stessi.



La manifestazione, organizzata dalla Ville de Draguignan con Julien Events e il Jardin des Alchimistes, riunisce circa cento professionisti.

Il programma comprende una ventina di conferenze, atelier e attività pratiche, mentre gli espositori propongono prodotti e servizi che spaziano dalla cosmesi naturale all’alimentazione, dalle discipline corporee alla crescita personale.





Uno dei temi dell’edizione 2026 è la cosiddetta salute integrativa, un approccio che mette in relazione la medicina convenzionale con pratiche complementari e attività rivolte alla prevenzione.

Nel programma figurano yoga, meditazione, sofrologia, ipnosi, naturopatia, osteopatia e ayurveda.



Tra gli ospiti d’onore figura il medico Olivier Benarroche, specializzato in ipnosi medica. Sabato 26 settembre, alle 16.30, parlerà di stress, sovraccarico e burnout, affrontando il ruolo dell’ipnosi e delle neuroscienze. È prevista anche la partecipazione della fisioterapista Laurie Ducatez, che interverrà sul rapporto tra fisioterapia e genitorialità.



Gli stand saranno dedicati a settori diversi: miele, candele, minerali, spirulina e cosmetici, ma anche massaggi, discipline per la persona, armonizzazione degli ambienti domestici, autostima ed ecologia.

Una sezione sarà riservata al rapporto con gli animali, con proposte riguardanti comunicazione, alimentazione e cure naturali.



Tra le novità di quest’anno figurano un laboratorio di pittura intuitiva e un punto caffè e smoothie all’ingresso. Sono inoltre previsti spazi per i bambini e un’area di ristorazione con food truck.



Il Salon du bien-être sarà aperto venerdì 25 settembre dalle 14 alle 18.30 e sabato 26 e domenica 27 dalle 10 alle 18.30. L’ingresso costa 3 euro, mentre il pass per due o tre giorni è di 5 euro. L’accesso è gratuito per i minori di 16 anni.



L’organizzazione prevede circa 2.500 visitatori nell’arco dei tre giorni.



