Eventi | 06 novembre 2025, 18:00

“D’Amour & d’Azur”: l’arte contemporanea illumina il Château de Crémat

Dal 12 novembre 2025 al 31 marzo 2026, sette artisti della Costa Azzurra espongono al celebre castello di Nizza un omaggio vibrante alla creatività mediterranea, sotto la curatela di Guillaume Cavalier.

Il Château de Crémat presenta la mostra collettiva “D’Amour & d’Azur”, dedicata all’arte contemporanea della Côte d’Azur.

Dal 12 novembre 2025 al 31 marzo 2026, il Château de Crémat di Nizza ospita la mostra collettiva “D’Amour & d’Azur”, un viaggio immersivo nella creazione contemporanea della Côte d’Azur.
L’esposizione, firmata Group Show e curata da Guillaume Cavalier, riunisce sette artisti azuréens che incarnano l’energia, la libertà e l’emozione dell’arte di oggi: John Mejia, Jean-Marc Calvet, Otom, L’Oiseau Noir, Anthony Alberti e Brian Caddy.

Tra colori vividi, poesia visiva e emozioni pure, “D’Amour & d’Azur” rende omaggio a una nuova generazione di artisti nizzardi, testimoni di un territorio dove la luce, il mare e la passione continuano a ispirare la creazione artistica.
L’esposizione propone un percorso sensoriale che invita il visitatore a lasciarsi trasportare in un universo di forme, materiali e contrasti, dove l’amore e il blu dell’orizzonte diventano metafora di libertà e rinascita.

Un’esperienza immersiva nel cuore dell’arte azzurra

Ospitata all’interno delle storiche sale del Château de Crémat, la mostra si inserisce in una programmazione culturale che mira a valorizzare il dialogo tra patrimonio e arte contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza tanto estetica quanto emotiva.
L’atmosfera elegante del castello si fonde con l’audacia delle opere esposte, creando un contrasto unico tra memoria e modernità.

Informazioni pratiche

Le visite guidate si tengono dal martedì al sabato, con una durata di circa un’ora, in francese e inglese.
Il punto di ritrovo è la Galleria d’Arte del castello.


Sono previsti biglietti a tariffa ridotta per studenti e persone con disabilità. Si ricorda pero' che, per motivi strutturali, il castello non è accessibile alle persone a mobilità ridotta né ai passeggini.

In caso di annullamento, si prega di contattare la galleria via e-mail: galerie@chateaucremat.com 

 

Redazione

