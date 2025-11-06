“D’Amour & d’Azur”: l’arte contemporanea illumina il Château de Crémat

Dal 12 novembre 2025 al 31 marzo 2026, il Château de Crémat di Nizza ospita la mostra collettiva “D’Amour & d’Azur”, un viaggio immersivo nella creazione contemporanea della Côte d’Azur.

L’esposizione, firmata Group Show e curata da Guillaume Cavalier, riunisce sette artisti azuréens che incarnano l’energia, la libertà e l’emozione dell’arte di oggi: John Mejia, Jean-Marc Calvet, Otom, L’Oiseau Noir, Anthony Alberti e Brian Caddy.

Tra colori vividi, poesia visiva e emozioni pure, “D’Amour & d’Azur” rende omaggio a una nuova generazione di artisti nizzardi, testimoni di un territorio dove la luce, il mare e la passione continuano a ispirare la creazione artistica.

L’esposizione propone un percorso sensoriale che invita il visitatore a lasciarsi trasportare in un universo di forme, materiali e contrasti, dove l’amore e il blu dell’orizzonte diventano metafora di libertà e rinascita.

Un’esperienza immersiva nel cuore dell’arte azzurra

Ospitata all’interno delle storiche sale del Château de Crémat, la mostra si inserisce in una programmazione culturale che mira a valorizzare il dialogo tra patrimonio e arte contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza tanto estetica quanto emotiva.

L’atmosfera elegante del castello si fonde con l’audacia delle opere esposte, creando un contrasto unico tra memoria e modernità.

Informazioni pratiche

Le visite guidate si tengono dal martedì al sabato, con una durata di circa un’ora, in francese e inglese.

Il punto di ritrovo è la Galleria d’Arte del castello.



Sono previsti biglietti a tariffa ridotta per studenti e persone con disabilità. Si ricorda pero' che, per motivi strutturali, il castello non è accessibile alle persone a mobilità ridotta né ai passeggini.

In caso di annullamento, si prega di contattare la galleria via e-mail: galerie@chateaucremat.com



