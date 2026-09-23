Monaco, nuova numerazione mobile: dal 1° ottobre 2026 i nuovi numeri saranno esclusivamente +377

Il Principato di Monaco compie un nuovo passo verso la piena autonomia della propria numerazione telefonica mobile. A partire dal 1° ottobre 2026, tutti i nuovi numeri mobili assegnati a privati e imprese in Principato utilizzeranno esclusivamente l’indicativo internazionale monégasque +377.

La nuova modalità di attribuzione dei numeri riguarda i nuovi clienti Monaco Telecom e prevede un numero nazionale di otto cifre, preceduto dall’indicativo internazionale +377. Il formato previsto per le nuove linee sarà +377 377 xx xxx. L’evoluzione si inserisce nel quadro dei nuovi protocolli bilaterali conclusi tra la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques del Governo del Principato e l’Autorité française de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

La numerazione mobile monégasque ha storicamente avuto un legame con il piano di numerazione francese. Dal lancio delle prime offerte di telefonia mobile a Monaco, nel 1993, le linee mobili erano infatti associate a numeri a dieci cifre che iniziavano con 06. Nel 1996, il Principato ha ottenuto il proprio indicativo internazionale +377, segnando un passaggio importante nell’autonomia del sistema di telecomunicazioni monégasque.

Da allora, le fasce di numerazione mobile assegnate a Monaco Telecom hanno potuto essere utilizzate con gli indicativi +33 e +377. Il nuovo sistema porta ora verso una numerazione mobile esclusivamente monégasque per le nuove assegnazioni.

Il piano nazionale di numerazione di Monaco prevede numerazioni conformi alla raccomandazione UIT-T E.164 e composte dall’indicativo del Principato, 377, seguito dal numero nazionale significativo. Tra le numerazioni previste rientrano quelle destinate ai servizi di telecomunicazione mobile.

Secondo le informazioni diffuse da Monaco Telecom, il nuovo piano di numerazione mobile è specifico del Principato e identifica le nuove numerazioni attraverso il 377.

L’evoluzione è inoltre collegata al rafforzamento della sicurezza delle comunicazioni elettroniche, in particolare nella lotta contro l’usurpazione dei numeri telefonici e alcune forme di frode telefonica. L’Arcep ha infatti adottato misure volte a rafforzare la protezione degli utenti contro l’usurpazione dei numeri e a consolidare la catena di fiducia tra gli operatori.

Per gli attuali clienti Monaco Telecom non è prevista alcuna procedura: chi possiede già un numero mobile in 06 potrà continuare a utilizzarlo senza dover effettuare alcuna modifica.