Aquavit New York si invita al Café de Paris Monte-Carlo

Dal 3 al 16 novembre 2025, il celebre Café de Paris Monte-Carlo accoglierà una protagonista d’eccezione della scena gastronomica internazionale: la Cheffe Emma Bengtsson del ristorante Aquavit New York, insignito di due stelle Michelin e riconosciuto per la sua raffinata cucina scandinava contemporanea.

Per due settimane, la Cheffe proporrà un menu esclusivo, concepito appositamente per questa collaborazione inedita tra due istituzioni iconiche.

I suoi piatti signature, reinterpretati per l’occasione, celebreranno l’incontro tra tradizione nordica e spirito mediterraneo, in un equilibrio perfetto tra prodotti di stagione, sapori marini e creatività gastronomica.

L’esperienza promette di trasportare gli ospiti in un viaggio sensoriale tra New York e Monte-Carlo, dove la precisione e la purezza della cucina nordica incontrano l’eleganza e l’art de vivre monegasco.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’alta cucina, che segna una nuova tappa nella storia del Café de Paris Monte-Carlo, da sempre punto di riferimento per l’eccellenza gastronomica e l’innovazione culinaria nel Principato.

Dal 3 al 16 novembre 2025

Café de Paris Monte-Carlo – Place du Casino, Monaco

Informazioni e prenotazioni: https://www.montecarlosbm.com/en