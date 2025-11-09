 / Fashion

Fashion | 09 novembre 2025, 12:00

Aquavit New York si invita al Café de Paris Monte-Carlo

Dal 3 al 16 novembre 2025, la Cheffe stellata Emma Bengtsson firma un’esperienza gastronomica esclusiva nel cuore del Principato.

Emma Bengtsson, Cheffe del ristorante Aquavit New York, due stelle Michelin, simbolo della cucina scandinava moderna.

Dal 3 al 16 novembre 2025, il celebre Café de Paris Monte-Carlo accoglierà una protagonista d’eccezione della scena gastronomica internazionale: la Cheffe Emma Bengtsson del ristorante Aquavit New York, insignito di due stelle Michelin e riconosciuto per la sua raffinata cucina scandinava contemporanea.

Per due settimane, la Cheffe proporrà un menu esclusivo, concepito appositamente per questa collaborazione inedita tra due istituzioni iconiche.
I suoi piatti signature, reinterpretati per l’occasione, celebreranno l’incontro tra tradizione nordica e spirito mediterraneo, in un equilibrio perfetto tra prodotti di stagione, sapori marini e creatività gastronomica.

L’esperienza promette di trasportare gli ospiti in un viaggio sensoriale tra New York e Monte-Carlo, dove la precisione e la purezza della cucina nordica incontrano l’eleganza e l’art de vivre monegasco.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’alta cucina, che segna una nuova tappa nella storia del Café de Paris Monte-Carlo, da sempre punto di riferimento per l’eccellenza gastronomica e l’innovazione culinaria nel Principato.

Dal 3 al 16 novembre 2025
Café de Paris Monte-Carlo – Place du Casino, Monaco

 Informazioni e prenotazioni: https://www.montecarlosbm.com/en 

Redazione

