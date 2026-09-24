Cinque destinazioni internazionali premiate da M3 Monaco con il label Smart & Sustainable

In occasione del 6° Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizzato a Monaco da M3 Monaco, cinque destinazioni internazionali hanno ricevuto il M3 Monaco Smart & Sustainable Standard (S3) Label, che riconosce il loro impegno in materia di sostenibilità, eccellenza operativa, esperienza del cliente e innovazione.

Mentre le sfide ambientali, tecnologiche e operative stanno progressivamente ridefinendo gli standard del settore dello yachting, la sostenibilità si impone come una questione centrale per i porti turistici e le destinazioni nautiche.

Per M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di marine, yacht club e centri nautici, questa evoluzione non può tuttavia limitarsi all’adozione di tecnologie verdi o alla riduzione dell’impronta ambientale. Richiede una visione più globale, che integri le infrastrutture, la gestione operativa, il management, le performance ambientali e, più in generale, la qualità della destinazione.

È in questa prospettiva che M3 Monaco ha sviluppato il Monaco Smart & Sustainable Standard (S3) Label, un programma di certificazione destinato a valutare e accompagnare porti turistici, marine, yacht club e centri nautici nella loro transizione verso le migliori pratiche di sostenibilità ed eccellenza operativa.

Un sistema di riferimento a 360° per accompagnare la trasformazione

Più che un semplice label ambientale, il S3 Label si basa su un processo strutturato di valutazione e accompagnamento. Dalla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione del progetto, il label funge da filo conduttore per garantire il successo e l’eccellenza operativa e ambientale.

«Il S3 Label rappresenta un vantaggio essenziale per diventare affiliati a La Belle Classe Destinations by Yacht Club de Monaco.

Accompagniamo ogni progetto e verifichiamo che risponda a un insieme di criteri che riguardano la sostenibilità, l’ambiente, l’esperienza, ma anche le competenze operative e le procedure. Basandosi sulle certificazioni e sui label esistenti, il label S3 offre un approccio globale che consente di valutare le performance e la qualità di una destinazione», spiega José Marco Casellini, CEO di M3 Monaco.

Il percorso si articola in tre fasi: diagnosi sulla base dell’analisi documentale; validazione e ottimizzazione, che comprendono in particolare una valutazione sul posto e l’elaborazione di un piano d’azione; quindi attribuzione e condivisione, che riconoscono il livello raggiunto favorendo al contempo la condivisione delle esperienze e il miglioramento continuo.

Le destinazioni premiate a Monaco illustrano diversi modi di integrare questi principi, secondo quattro livelli di riconoscimento: Horizon, Regatta, Flagship e Sovereign.

REGATTA Level:

Il Jeddah Yacht Club & Marina, in Arabia Saudita, viene riconosciuto per il suo impegno nei confronti delle comunità locali e a favore della protezione dell’ambiente marino. Il sito sviluppa in particolare programmi che permettono ai bambini di avvicinarsi alla vela, mentre le azioni per la protezione delle tartarughe marine contribuiscono a preservare la biodiversità all’interno della stessa marina. Il suo Yacht Club è diventato uno dei nuovi luoghi emblematici del panorama di Gedda, mentre la marina si è affermata come porta d’ingresso internazionale per gli yacht che navigano nel Mar Rosso.

FLAGSHIP Level:

Il Port de Saint-Florent, in Corsica, riceve il S3 Label – Flagship Level. Situato in un ambiente naturale eccezionale e particolarmente preservato, il porto si è distinto per la qualità della propria gestione operativa e per un percorso di miglioramento avviato da lungo tempo. Sono attualmente in corso diversi progetti per proseguire questa evoluzione e innalzare ulteriormente i suoi standard. Saint-Florent dimostra così l’importanza di una visione a lungo termine e di un impegno costante per far progredire una destinazione, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalle sue risorse.

SOVEREIGN Level:

Il Sovereign Level distingue tre destinazioni i cui progetti testimoniano un’ambizione particolarmente forte in materia di sviluppo e gestione responsabile.

Ad Ayla Marina, ad Aqaba, in Giordania, visione, ingegneria e responsabilità ambientale sono state concepite congiuntamente. A partire da una costa naturalmente caratterizzata da vincoli, il progetto ha permesso di creare un nuovo ambiente costiero che integra due lagune, spiagge e una marina internazionale. Oltre a questa realizzazione, Ayla si è inoltre impegnata nella salvaguardia dell’ambiente marino e nella creazione di nuovi habitat favorevoli allo sviluppo dei coralli e della biodiversità.

Sulla costa saudita del Mar Rosso, AMAALA Yacht Club rappresenta una nuova generazione di destinazione nautica, nella quale architettura, natura, eccellenza operativa e responsabilità ambientale sono integrate fin dalla fase di progettazione. Il progetto, al quale hanno contribuito in particolare Foster + Partners, HKS e M3 Monaco, riunisce Yacht Club, marina e Scuola di vela in un complesso progettato intorno alla preservazione degli ecosistemi marini. La protezione delle barriere coralline e della biodiversità è accompagnata, in particolare, da una flotta di imbarcazioni e mezzi nautici completamente decarbonizzata.

Anche lo Yacht Club de Monaco, fondato nel 1953 e presieduto da S.A.S. il Principe Alberto II dal 1984, riceve il S3 Label – Sovereign Level. Il Club monegasco sviluppa un approccio che associa l’eccellenza dello yachting, la trasmissione del sapere, l’innovazione e la responsabilità ambientale, nel prolungamento del suo Art de Vivre la Mer e del suo contributo al posizionamento di Monaco come Capital of Advanced Yachting.

Questo approccio si esprime attraverso l’insieme delle sue attività: una comunità internazionale di membri, una marina che accoglie alcuni tra gli yacht più prestigiosi al mondo, una scuola di vela dedicata alle giovani generazioni, un centro di formazione La Belle Classe Academy destinato ai professionisti e agli appassionati di yachting, nonché un programma di eventi internazionali.

La dimensione ambientale occupa inoltre un posto centrale, in particolare attraverso il SEA Index, sviluppato dallo Yacht Club de Monaco per accompagnare il settore della grande nautica nella misurazione e nella riduzione della propria impronta di carbonio.

Un percorso fondato sul miglioramento continuo

Il S3 Label mette in evidenza modelli e percorsi differenti, senza imporre un unico approccio alla sostenibilità. La preservazione della biodiversità, l’eccellenza operativa, l’impegno nei confronti della comunità, l’innovazione e la qualità delle infrastrutture: i criteri del S3 Label consentono alle destinazioni di misurare le proprie performance, individuare gli ambiti di miglioramento e definire le leve necessarie alla propria evoluzione.

Attraverso il S3 Label, M3 Monaco intende accompagnare l’emergere di una nuova generazione di destinazioni nautiche capaci di conciliare eccellenza operativa, innovazione e responsabilità ambientale.

Più che un riconoscimento, il label costituisce un quadro di miglioramento continuo, destinato ad accompagnare la trasformazione sostenibile del settore.