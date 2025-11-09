Nice premia la sua identità nel piatto: 29 locali ottengono il Label “Cuisine Nissarde”

Nizza continua a difendere e raccontare la propria identità anche a tavola. La città, moderna e cosmopolita, mantiene vivo un patrimonio culinario secolare che nasce tra mare e montagna.

Nasce così il marchio “Cuisine Nissarde, le respect de la tradition”, creato per certificare gli indirizzi che custodiscono le autentiche ricette locali.



Dal 2014 il riconoscimento è gestito dall’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, che ne ha rafforzato criteri e controlli con visite anonime e un comitato tecnico dedicato.

Quest’anno gli esercizi premiati salgono a 29, tra Nizza e area metropolitana, divisi in tre categorie: ristoranti, snack tradizionali e catering.



Due Label d’onore sono stati assegnati al Lycée Hôtelier Jeanne et Paul Augier e alla Cuisine Centrale della Città di Nizza per l’impegno nella trasmissione della tradizione gastronomica.





I 29 indirizzi certificati “Cuisine Nissarde 2025”



Couhina nissarda – ristoranti

A Nizza

A Buteghinn’a – 11 rue du Marché, 06000 – 04 93 92 28 22 – abuteghinna.fr

Acchiardo – 38 rue Droite, 06300 – 04 93 85 51 16

Auberge de l’Aire Saint-Michel – Chemin de Châteaurenard, 06100 – 04 93 84 49 88 / 09 83 34 15 03

Lou Balico – 20 av. Saint-Jean-Baptiste, 06000 – 04 93 85 93 71 – loubalico.com

Chez Cane – 317 av. de Fabron, 06200 – 04 93 86 78 03 – chezcane.com

L’Escalinada – 22 rue Pairolière, 06300 – 04 93 62 11 71 – escalinada.com

Lu Fran Calin – 5 rue Francis Gallo, 06300 – 04 93 80 81 81 – lufrancalin.com

La Gaité Nallino – 72 av. Cap-de-Croix, 06100 – 04 93 81 91 86 – lagaitenallino.com

La Ratapignata – 63 avenue du Ray, 06100 – 04 92 15 06 39

Le Safari – 1 Cours Saleya, 06300 – 04 93 80 18 44 – restaurantsafari.fr

La Table “À” Julie – 50 rue Arson, 06300 – 04 92 04 43 50 – latableajulie.eatbu.com

La Table Alziari – 4 rue François Zanin, 06300 – 04 93 80 34 03

Le Tchitchou – 29 av. Georges Clemenceau, 06100 – 09 83 34 15 03

Cuisine niçoise revisitée - Chez Davia – 11 bis rue Grimaldi, 06000 – 09 83 34 15 03 – chezdavia.com

Attorno a Nizza

Lou Bantry – 13 quai de l’Amiral Courbet, 06230 Villefranche-sur-Mer – 04 93 91 87 68 – restaurant-lou-bantry.fr

La Capeline – D17, Hameau Le Vescous, 06830 Toudon – 04 28 31 71 73 – restaurant-lacapeline.fr

L’Estragon – 101 route de Nice, 06510 Le Broc – 04 93 29 08 91

La Gaudriole – 4 rue Centrale, 06610 La Gaude – 04 93 24 88 88

La Table du Rousset – Montée de la Bourgade, 06260 Ascros – 06 60 36 05 38 – solo su prenotazione

L’Oliveraie – Chez Grec – 58 route Félix Garel, 06670 Colomars – 04 93 37 92 72

Coum’en maioun – traiteur événementiel

La Passion des Mets – 29 av. des Filagnes, 06700 Saint-Laurent-du-Var – 04 93 14 34 91 – lapassiondesmets.fr

Le Pitchoun Traiteur – 12 bd de Cessole, 06100 Nice – 07 63 50 98 25 – lepitchoun-traiteur.fr

Merenda e goustaroun – snacks & vente à emportera

Nizza

D’Aqui – 28 rue Cassini, 06300 – 07 66 77 69 23

Chez Thérésa – 28 rue Droite & Cours Saleya, 06300 – 04 93 85 00 04

Lou Pelandroun – 4 bd Joseph Garnier, 06100 – 04 93 98 47 06

Receta de Jou – 4 place de la Gare du Sud, 06100 – 09 86 25 35 03

Socca du Cours – Chez Marie Thé – 6 rue Place Vieille, 06300 – 06 80 28 18 77

Attorno a Nizza

La Boulangerie du Terroir – Chez Alec & Bruno – Saint-Dalmas, 06420 Valdeblore – 06 60 05 09 40

Les Halles du Mercantour – 50 rue Docteur Cagnoli, 06450 Saint-Martin-Vésubie – 04 93 03 20 32 – hallesdumercantour.fr

La Raïola du Béal – Maison Galarato – 1 av. Cyrille Besset, 06800 Cagnes-sur-Mer – 04 93 73 72 50



L’assegnazione del Label “Cuisine Nissarde” si conferma così un vero percorso del gusto: un invito a scoprire la tradizione nel modo più autentico, direttamente nei luoghi dove è nata.





