Voglia di neve? Ecco quando riaprono le piste nelle Alpi del Sud

La stagione dello sci si avvicina e la voglia di neve torna a farsi sentire. Del resto, la Francia rimane una delle regine degli sport invernali: con oltre 51 milioni di giornate sciistiche registrate, è seconda al mondo solo agli Stati Uniti, seguita da Austria, Italia e Svizzera.



Nel Sud delle Alpi, tra grandi comprensori e località a misura di famiglia, molte date di apertura degli impianti sono già state ufficializzate.

Tuttavia, grande variabile delle ultime stagioni, meteo e innevamento potranno ancora determinare eventuali cambiamenti al calendario tra novembre 2025 e aprile 2026.



Di seguito, la situazione aggiornata regione per regione.





Alpi Marittime: prime piste dal 6 dicembre

Nel dipartimento più mediterraneo della regione, le aperture restano condizionate dal clima più mite rispetto a quello delle valli alpine vicine. La maggior parte delle località conferma il weekend del 6 dicembre 2025 come data d’esordio.



Aperture previste

Isola 2000 e La Colmiane: 6 dicembre 2025 – 19 aprile 2026

Auron: da sabato 6 dicembre 2025

Valberg e Beuil-les-Launes: 20 dicembre

Roubion-les-Buisses: 20 dicembre

Turini – Camp d’Argent: 19 dicembre

Gréolières – L’Audibergue: 20 dicembre

Val Pelens: 27 dicembre

In attesa di conferma le aperture a Boréon, Saint-Dalmas-le-Selvage e Castérino.



Val d’Allos e Alpes-de-Haute-Provence: stagione piena da metà dicembre

Tra il massiccio del Verdon e le vette del Parco nazionale del Mercantour, alcune delle località più amate dagli sciatori del Sud.

La Foux d’Allos e Praloup: 13 dicembre 2025 – 6 aprile 2026

Val d’Allos – Le Seignus e Montclar Les 2 Vallées: 20 dicembre 2025 – 22 marzo 2026

Le Sauze: 20 dicembre 2025 – 6 aprile 2026

Hautes-Alpes: si parte già il 29 novembre con Montgenèvre

Il comprensorio di frontiera apre la stagione tra i primi della Francia, sperando in un abbondante manto bianco.



Prime accensioni impianti

Montgenèvre: dal 29 novembre 2025

Pre-aperture condizionate al meteo

Risoul: 6-7 dicembre 2025

Réallon: 13-14 dicembre 2025

Puy-Saint-Vincent: 29-30 novembre e 6-7 dicembre, poi continuativo dal 13 dicembre



Vars – La Forêt Blanche: potenziale apertura dal 6 dicembre, continuativa dal 13 dicembre 2025 al 6 aprile 2026

Aperture confermate



Les Orres: 7 dicembre 2025 – 10 aprile 2026

Serre Chevalier: 6 dicembre 2025 – 19 aprile 2026

Ancelle, Superdévoluy/Joue du Loup: 13 dicembre 2025 – 12 aprile 2026

Ceillac e Molines-en-Queyras: 19 dicembre 2025 – 29 marzo 2026

Orcières Merlette: 13 dicembre 2025 – 12 aprile 2026

Sainte-Anne La Condamine: 20 dicembre 2025 – 22 marzo 2026

Pelvoux-Vallouise: dal 20 dicembre 2025

Molines – Saint-Véran / Abriès en Queyras: 20 dicembre 2025 – 22 marzo 2026



Altre località più piccole come Crévoux, La Grave-La Meije, Chazelet, Arvieux, Valgaudemar, Serre Eyraud e altre apriranno a partire dal 20 dicembre.

Vaucluse: si scia nel 2026. Sulle pendici del Mont Ventoux, la stagione scatterà leggermente più tardi.

Mont Serein e Ventoux Sud: 3 gennaio 2026

L’inverno sta arrivando: pronti ai nastri di partenza

Ancora poche settimane, poi sci, snowboard e ciaspole torneranno a essere i protagonisti del weekend.

L’appuntamento è sulle Alpi del Sud, dove l’inverno promette adrenalina, panorami mozzafiato e, speriamo, tanta neve fresca.





