Voglia di neve? Ecco quando riaprono le piste nelle Alpi del Sud

La stagione dello sci si avvicina e la voglia di neve torna a farsi sentire. Del resto, la Francia rimane una delle regine degli sport invernali: con oltre 51 milioni di giornate sciistiche registrate, è seconda al mondo solo agli Stati Uniti, seguita da Austria, Italia e Svizzera.
Nel Sud delle Alpi, tra grandi comprensori e località a misura di famiglia, molte date di apertura degli impianti sono già state ufficializzate.
Tuttavia, grande variabile delle ultime stagioni, meteo e innevamento potranno ancora determinare eventuali cambiamenti al calendario tra novembre 2025 e aprile 2026.
Di seguito, la situazione aggiornata regione per regione.
Alpi Marittime: prime piste dal 6 dicembre
Nel dipartimento più mediterraneo della regione, le aperture restano condizionate dal clima più mite rispetto a quello delle valli alpine vicine. La maggior parte delle località conferma il weekend del 6 dicembre 2025 come data d’esordio.
Aperture previste
- Isola 2000 e La Colmiane: 6 dicembre 2025 – 19 aprile 2026
- Auron: da sabato 6 dicembre 2025
- Valberg e Beuil-les-Launes: 20 dicembre
- Roubion-les-Buisses: 20 dicembre
- Turini – Camp d’Argent: 19 dicembre
- Gréolières – L’Audibergue: 20 dicembre
- Val Pelens: 27 dicembre
In attesa di conferma le aperture a Boréon, Saint-Dalmas-le-Selvage e Castérino.
Val d’Allos e Alpes-de-Haute-Provence: stagione piena da metà dicembre
Tra il massiccio del Verdon e le vette del Parco nazionale del Mercantour, alcune delle località più amate dagli sciatori del Sud.
- La Foux d’Allos e Praloup: 13 dicembre 2025 – 6 aprile 2026
- Val d’Allos – Le Seignus e Montclar Les 2 Vallées: 20 dicembre 2025 – 22 marzo 2026
- Le Sauze: 20 dicembre 2025 – 6 aprile 2026
Hautes-Alpes: si parte già il 29 novembre con Montgenèvre
Il comprensorio di frontiera apre la stagione tra i primi della Francia, sperando in un abbondante manto bianco.
Prime accensioni impianti
- Montgenèvre: dal 29 novembre 2025
- Pre-aperture condizionate al meteo
- Risoul: 6-7 dicembre 2025
- Réallon: 13-14 dicembre 2025
- Puy-Saint-Vincent: 29-30 novembre e 6-7 dicembre, poi continuativo dal 13 dicembre
Vars – La Forêt Blanche: potenziale apertura dal 6 dicembre, continuativa dal 13 dicembre 2025 al 6 aprile 2026
Aperture confermate
- Les Orres: 7 dicembre 2025 – 10 aprile 2026
- Serre Chevalier: 6 dicembre 2025 – 19 aprile 2026
- Ancelle, Superdévoluy/Joue du Loup: 13 dicembre 2025 – 12 aprile 2026
- Ceillac e Molines-en-Queyras: 19 dicembre 2025 – 29 marzo 2026
- Orcières Merlette: 13 dicembre 2025 – 12 aprile 2026
- Sainte-Anne La Condamine: 20 dicembre 2025 – 22 marzo 2026
- Pelvoux-Vallouise: dal 20 dicembre 2025
- Molines – Saint-Véran / Abriès en Queyras: 20 dicembre 2025 – 22 marzo 2026
Altre località più piccole come Crévoux, La Grave-La Meije, Chazelet, Arvieux, Valgaudemar, Serre Eyraud e altre apriranno a partire dal 20 dicembre.
Vaucluse: si scia nel 2026. Sulle pendici del Mont Ventoux, la stagione scatterà leggermente più tardi.
- Mont Serein e Ventoux Sud: 3 gennaio 2026
L’inverno sta arrivando: pronti ai nastri di partenza
Ancora poche settimane, poi sci, snowboard e ciaspole torneranno a essere i protagonisti del weekend.
L’appuntamento è sulle Alpi del Sud, dove l’inverno promette adrenalina, panorami mozzafiato e, speriamo, tanta neve fresca.