Progetta la tua tranquillità digitale con PIGNA366: la cyber security diventa accessibile a tutti

Un clic sbagliato su un'email all'apparenza innocua, un portatile dimenticato in treno, un disco rigido che smette improvvisamente di funzionare o un attacco informatico ransomware che blocca i computer dello studio. Situazioni fino a ieri considerate "sfortuna", ma che oggi per un avvocato, un commercialista, un medico, un hotel o un piccolo imprenditore possono significare una sola cosa: la paralisi dell'attività e la perdita irrecuperabile di anni di lavoro.

Se fino a poco tempo fa la cyber security era considerata una materia complessa e costosa, destinata solo ai colossi bancari o alle multinazionali con interi reparti IT dedicati, oggi il paradigma è cambiato. A guidare questa trasformazione nel ponente ligure è PIGNA366, realtà con sede a Sanremo nata con un obiettivo chiaro: tradurre le tecnologie e le metodologie di protezione di livello Enterprise per renderle accessibili alla microimpresa e ai liberi professionisti.

PIGNA366 non reinventa la ruota, ma ha fatto una scelta di pragmatismo: ha selezionato e "strizzato" le migliori tecnologie sul mercato, impacchettandole in una soluzione integrata e semplice da gestire. Una protezione a 360 gradi che copre ogni livello vulnerabile: dal backup blindato del PC a quello della posta in cloud, fino alla difesa attiva dai virus e dai furti di dati.

Abbiamo chiesto a PIGNA366 di spiegarci come funziona questa vera e propria rivoluzione "a portata di scrivania".

Quando si parla di cyber security i non addetti ai lavori tendono a cambiare canale. Perché un professionista dovrebbe preoccuparsene proprio oggi?

“Perché non è una questione di informatica, è una questione di continuità del proprio lavoro. Se a un dentista si blocca il gestionale con le schede dei pazienti, o se un notaio perde gli atti digitali della settimana, cosa succede? Il panico. Il problema è che spesso il professionista o il piccolo hotel pensano di essere "troppo piccoli per essere attaccati" o si affidano a soluzioni casalinghe che, al primo vero problema, si rivelano del tutto inutili. Noi siamo nati per evitare questo disastro: prendiamo la sicurezza dei "grandi" e la rendiamo semplice, concreta ed efficace per chi lavora tutti i giorni con un paio di computer”.

Sul vostro sito mostrate diversi livelli di protezione. Ma per chi non ne capisce nulla, da dove si parte?

“Si parte dal capire cosa si rischia di perdere. Mettiamo insieme tutto ciò che serve: la protezione della posta elettronica, il salvataggio dei dati in cloud, l'antivirus avanzato. Non serve che il cliente sappia come funziona il motore sotto il cofano, l'importante è che quando la macchina si avvia, viaggi sicura. Se chiedi al tuo tecnico "ma i miei dati sono davvero al sicuro se si rompe tutto?", la risposta non deve essere un "speriamo", deve essere PIGNA366”.

C'è un dettaglio fondamentale nel vostro modello: PIGNA366 non vende direttamente al cliente finale. Perché questa scelta?

“Perché crediamo nel valore del territorio e delle competenze vicine al cliente. PIGNA366 lavora esclusivamente attraverso una rete di partner e rivenditori: i negozi di computer di fiducia, i consulenti IT di zona, chi fa assistenza tecnica agli studi della città. Sono loro che conoscono da vicino l'avvocato o l'albergo. Noi forniamo allo specialista IT lo strumento perfetto, già impacchettato e pronto, da offrire al suo cliente. È un'alleanza in cui vincono tutti”.

L'iniziativa di PIGNA366 si muove su due binari paralleli per sensibilizzare tutto il tessuto economico locale:

Sei un professionista, un medico, un commerciante o un albergatore? Non aspettare che lo schermo del tuo computer diventi nero. La prossima volta che senti il tuo tecnico informatico o il negozio di computer di fiducia, chiedigli di parlarti della protezione PIGNA366.

Sei un negozio di informatica, un tecnico o un consulente IT tra Savona e Ventimiglia? I tuoi clienti hanno bisogno di sicurezza, anche se ancora non sanno come chiederla. Diventare partner PIGNA366 significa aggiungere al proprio catalogo una soluzione Enterprise pronta all'uso, pensata esattamente per le esigenze dei tuoi clienti.

La tecnologia corre veloce, ma la tranquillità di non perdere mai i propri dati vale molto di più. Per scoprire la soluzione e conoscere la rete dei partner, è possibile visitare il sito ufficiale: www.PIGNA366.com.