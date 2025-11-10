Monte-Carlo One – Courchevel: l’eleganza monegasca incontra l’arte di vivere alpina

A un anno dall’acquisizione del celebre “Palace des Neiges”, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer annuncia ufficialmente il nome del suo nuovo e ambizioso progetto alberghiero: Monte-Carlo One – Courchevel.

Si tratta della prima declinazione della nuova marca internazionale “Monte-Carlo One – Hotels & Residences”, dedicata allo sviluppo delle attività alberghiere e residenziali del Gruppo, con l’obiettivo di far vivere, anche fuori dal Principato, l’esperienza e l’arte di vivere firmate Monte-Carlo.

Un’ambizione internazionale nel lusso e nell’ospitalità

Con questo progetto, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer consolida la propria strategia di espansione internazionale, puntando su destinazioni iconiche e collaborazioni con grandi nomi del design e dell’architettura.

La nuova marca Monte-Carlo One – Hotels & Residences rappresenta un simbolo di eccellenza e prestigio, che accompagnerà tutti i progetti alberghieri e residenziali futuri del Gruppo nel mondo.

Ogni struttura avrà la propria identità, pur rimanendo fedele ai valori di eleganza, raffinatezza e savoir-faire che da oltre 160 anni definiscono Monte-Carlo.

Tra eredità e modernità

Il nome “One” richiama il prestigioso complesso One Monte-Carlo, situato accanto alla leggendaria Place du Casino, e incarna una nuova visione del lusso contemporaneo.

Il progetto riflette il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, unendo l’heritage della Société des Bains de Mer con una visione moderna dell’ospitalità, della gastronomia e del lifestyle d’eccellenza.

Un futuro palace all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità

Immerso nel cuore del prestigioso Jardin Alpin di Courchevel 1850, il Monte-Carlo One – Courchevel aprirà le sue porte per la stagione invernale 2026/2027.

L’hotel, attualmente in fase di ristrutturazione, sarà un modello di design contemporaneo e sostenibilità ambientale, con standard energetici e costruttivi tra i più avanzati del settore.

Un progetto architettonico firmato Herzog & de Meuron

La realizzazione del Monte-Carlo One – Courchevel è affidata al prestigioso studio di architettura Herzog & de Meuron, fondato nel 1978 a Basilea da Jacques Herzog e Pierre de Meuron.

Rinomata a livello mondiale, l’agenzia conta oggi oltre 500 professionisti e uffici a Berlino, Monaco, Londra, Hong Kong, New York, San Francisco e Parigi.

La loro firma garantisce un approccio innovativo e raffinato, capace di fondere identità locale, estetica alpina e spirito cosmopolita.

L’eccellenza Monte-Carlo nel cuore delle Alpi

“La creazione del marchio Monte-Carlo One – Hotels & Residences conferma la nostra volontà di aprirci a nuovi mercati, offrendo esperienze e livelli di eccellenza che incarnano lo spirito di Monte-Carlo,”

ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente-Direttore Generale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

“Con Monte-Carlo One – Courchevel, portiamo questa visione in una destinazione iconica che condivide i nostri stessi valori, rivolgendoci a una clientela internazionale comune. Courchevel 1850 è inoltre una terra di eventi sportivi di alto livello, un autentico riflesso alpino della Principauté de Monaco.”

Anche Jean-Yves Pachod, sindaco di Courchevel, ha accolto con entusiasmo il progetto:

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Monte-Carlo One – Courchevel, un’iniziativa ambiziosa che si inserisce perfettamente nello spirito di eccellenza e raffinatezza della nostra stazione. Questa collaborazione con Monte-Carlo Société des Bains de Mer rafforza il posizionamento internazionale di Courchevel e sottolinea un impegno condiviso per un lusso responsabile e sostenibile, in vista anche dei Giochi Olimpici Invernali del 2030.”

Quando l’eleganza alpina incontra il savoir-faire mediterraneo

Con Monte-Carlo One – Courchevel, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer inaugura un nuovo capitolo della sua storia, fondendo l’eleganza delle Alpi francesi con il raffinato stile di vita mediterraneo.





Un progetto destinato a ridefinire i codici dell’hôtellerie di lusso internazionale, nel segno della creatività, dell’ospitalità e dell’eccellenza senza tempo.



